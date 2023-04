Mattia Zenzola, avete capito chi è il suo migliore amico? E’ famosissimo ed è il più amato dalle ragazze

Mattia Zenzola, allievo di Amici di Maria De Filippi, ha un amico che tutto conoscono. Anche lui ha condiviso l’esperienza del talent show qualche anno fa. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Attualmente Mattia è ancora in gara proponendo al pubblico delle fantastiche performance nel ballo latino americano. Non a caso è un allievo del maestro Raimondo Todaro. Dato che non c’è Francesca Tocca (probabilmente per una gravidanza ancora non confermata), la padrona di casa ha permesso a Benedetta Vari di restare nella casetta in qualità di ballerina di Mattia.

Durante qualche esibizione si sono scambiati un bacio, quindi il gossip sui due ragazzi si è scatenato. Ciò dimostra che Mattia riesce a incuriosire il pubblico non solo per il suo talento artistico. Perfino Alessandra Celentano lo apprezza, in quanto nel corso dell’anno scolastico gli ha assegnato dei compiti che ha superato egregiamente.

Non tutti sanno che nell’edizione passata si è messo alla prova, però a causa di un infortunio non ha avuto accesso al Serale. Duro colpo per Mattia, ma la De Filippi gli promise che avrebbe ripreso il suo percorso di formazione. Infatti è stata di parola.

Quest’anno si è avvicinato a Maddalena Svevi, la quale poi l’ha lasciato per focalizzarsi sul suo percorso di formazione. Mattia voleva abbandonare il reality perché afflitto dal dolore, ma poi è tornato sui suoi passi. Non sarà stato fortunato in amore mentre per quanto riguarda l’amicizia il discorso è diverso. Ecco chi è il suo migliore amico.

Un amico con la stessa passione

Il ragazzo in questione è Christian Stefanelli, allievo della penultima edizione di Amici. E’ un ballerino di Suisio che è stato messo alla prova in vari stili di danza mostrando così estrema versatilità. Dopo tre tentativi ha superato i provini e anche lui ha avuto Todaro come maestro. Prima del Serale ha avuto dei problemi alla schiena che lo hanno fatto cadere nello sconforto.

Nella seconda puntata del Serale è andato via dal talent show e subito dopo è stato contattato per ballare a un evento nella Città del Vaticano organizzato da Federprofessional. Si tratta di un’associazione che tutela il lavoro dei libri professionisti.

Una grande amicizia

Mattia e Christian hanno un bellissimo rapporto. Ciò è stato confermato in passato quando il secondo ha difeso il primo dalle critiche per il suo ingresso ad Amici. Avendo un profilo di Twitter privato, non è stato possibile leggere le sue parole.

Sicuramente avrà replicato alle lamentele di coloro che non hanno condiviso il fatto che Mattia sia tornato senza fare i provini come gli altri. Il suo percorso ricorda quello di Andreas Muller, il quale ebbe una seconda possibilità dopo un infortunio nella sala prove. Anche lui poterà a casa la vittoria? Per scoprirlo non ci resta che attendere.