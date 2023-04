“Andrebbe licenziata”: Signorini furioso con una sua collega | Lo ha offeso profondamente

Alfonso Signorini inarrestabile. Parole infuocate nei confronti di una collega. Secondo lui andrebbe licenziata, senza se e senza ma. L’offesa è stata troppo pesante.

Sono stati mesi decisamente pressanti e molto impegnativi per il noto e amatissimo giornalista. Da tanti anni a questa parte riveste il ruolo anche di conduttore. Ed è proprio in tale veste che ha visto letteralmente i sorci verdi pervia della settima edizione del GF Vip, appena conclusasi con la vittoria della modella triestina Nikita Pelizon.

Fin dal suo fischio d’inizio, avvenuto nel mese di settembre 2022, si è intuito che non sarebbe stata une passeggiata. Non per nulla ci siamo subito imbattuti nel chiacchieratissimo caso Bellavia, che ha impazzato ovunque. Successivamente altri episodi di bullismo, così come durissime diatribe tra i concorrenti dove non sono solo volati, metaforicamente parlando, soltanto stracci, ma anche parole al vetriolo.

Non sono nemmeno mancate le bestemmie. A un certo punto Pier Silvio Berlusconi, accorto AD delle Reti Mediaset, non ne ha potuto davvero più della direzione esageratamente trash che aveva preso il programma, intervenendo a gamba tesa e facendo una sonora lavata di capo ai concorrenti rimasti in gara.

La collega lo ha fatto arrabbiare

Li ha invitati ad essere meno sboccati e a mantenere un atteggiamento maggiormente consono a una trasmissione TV. Per dare il buon esempio gli autori hanno dato vita subito ad alcune squalifiche quasi ad un passo dalla finale. Ora che è conclusa tale esperienza Alfonso Signorini ha avuto un altro motivo per preoccuparsi e arrabbiarsi.

Uomo colto e immenso professionista, in questi giorni ha colpito e affondato con le sue parole, tramite un lungo messaggio pubblicato sul magazine Chi, una sua collega, che per la verità è oggi più che mai nel mirino. Si tratta di un’opinionista TV e radiofonica, nonché una scrittrice con all’attivo svariate pubblicazioni per la Mondadori. Il suo comportamento non gli è piaciuto e si parla di licenziamento.

La vorrebbe licenziata

Stiamo parlando di Daniel Collu che su Twitter aveva per l’appunto pubblicato un tweet, poi cancellato, riguardante Silvio Berlusconi, che da qualche giorno si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Signorini leggendo il pensiero della Collu si è molto arrabbiato, anche per il fatto che lei appunto pubblica per la Mondadori, la cui editrice è Marina Berlusconi, adorata figlia dell’ex Premier.

Nel tweet, poi rimosso, la donna aveva scritto: “La morte non si augura a nessuno”, riempiendo il tutto con risate e aggiungendo un motivetto festaiolo e ironico. Lampante è stato il riferimento a Silvio Berlusconi. Ed è a quel punto che Signorini ha proposto il licenziamento della scrittrice, che ha mancato di rispetto non solo a un essere umano che sta molto male, ma anche al genitore della sua datrice di lavoro.