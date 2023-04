Serena Bortone, la verità sul litigio con Alberto Matano: “Da tempi non sospetti è una persona…”

La splendida conduttrice di Oggi È Un Altro Giorno a ruota libera sul collega Alberto Matano. La verità sul loro litigo e sul loro rapporto.

Da qualche anno a questa parte la meravigliosa Serena Bortone, con il suo seguitissimo Oggi È Un Altro Giorno, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno dopo il TG1, ci tiene compagnia. Tantissimi gli ospiti presenti in studio, così come altri che intervengono in collegamento. La giornalista può pure contare su un affiatatissimo team lavorativo, di cui fa parte anche Romina Carrisi jr.

Un personaggio indubbiamente molto amato dai telespettatori, che ha anche trovato l’amore tramite la trasmissione, nelle fattezze del regista Stefano Rastelli. I due non si nascondo più, per l’immensa gioia dei fan dell’artista. Serena dal canto suo è molto riservata per quel che concerne la vita privata, che tale per lei dovrebbe sempre restare.

Tuttavia ora come ora pare che sia single e dedita al 100% al suo lavoro. Attualmente, oltre a trovarla al timone di Oggi È Un Altro Giorno, la vediamo il sabato sera impegnatissima in un’altra veste. Stiamo parlando del ruolo di giurata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, dove è affiancata da Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e da Christian De Sica.

I nuovi impegni di Serena

Serena si è detta molto divertita di tale esperienza e ha speso parole bellissime nei confronti della sua conduttrice, ovvero Milly Carlucci, durante una sua intervista rilasciata a pochissimi giorni dal fischio d’inizio del programma, per TV Sorrisi E Canzoni. Tuttavia sono i rapporti con un altro collega, che opera sempre all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini, che preoccupano i suoi estimatori.

Stiamo parlando di Alberto Matano, che conduce La Vita In Diretta dagli stessi studi ove Serena va in onda col suo Oggi È Un Altro Giorno. In passato si è parlato di un litigo e di forte rivalità tra di loro. Come stanno realmente la cose? Lo ha svelato la stessa Bortone al magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala sempre immense esclusive.

La verità sul suo rapporto con Matano

“Sono sciocchezze. Stiamo simpatici da tempi non sospetti, è una persona gentile. Entrambi gioiamo per i risultati dei nostri programmi”, ha svelato la giornalista. Riguardo al suo essere competitivo ha poi svelato senza se e senza ma: “Sono competitiva, ma con me stessa e non con gli altri”.

La conduttrice si è poi detta molti soddisfatta del suo programma, nonché dei successi che ha ottenuto e che sta ottenendo tuttora a livelli di share. In ogni caso lei cerca di non badare ai dati Auditel e prosegue pertanto dritta per la sua strada, proponendo sempre puntate degne di nota ai suoi telespettatori.