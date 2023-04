Uomini e Donne, ‘rissa’ interna tra i volti noti: faccia a faccia violento | La tensione è alle stelle

Momenti di alta tensione ci sono stati nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Due partecipanti hanno quasi sfiorato la rissa. Ecco cosa è successo davanti alle telecamere.

In questi giorni è accaduto di tutto nel programma televisivo di canale 5. Gianni Sperti e Armando Incarnato hanno avuto una discussione molto accesa in cui il primo ha lanciato forti accuse al secondo. In pratica ha insinuato che è strano il fatto che riceva sempre lui delle segnalazioni sui partecipanti mentre lui e Tina Cipollari no.

Di conseguenza potrebbe essere lui a documentarsi per avere del materiale da esporre in studio e ottenere l’attenzione di tutti. Poi Aurora è intervenuta sostenendo che ha alle spalle dei manager e che sarebbe stato scartato ai provini del Grande Fratello Vip. Davanti a questa insinuazione è andato su tutte le furie dietro le quinte chiedendo alla conduttrice di indagare su quanto detto.

La De Filippi ha cercato di calmarlo dicendogli che non c’è nulla di male nella faccenda. Infatti non ha nessun problema se i partecipanti del suo programma vogliono mettersi alla prova in altri. Basta pensare che in effetti molti personaggi pubblici lanciati da lei hanno partecipato a svariati reality come il Gf Vip.

Subito dopo al centro dello studio si è seduta la tronista Nicole Antinelli, la quale sta portando avanti le sue conoscenze con Luca Gioffré. Adesso si sta focalizzando su tre corteggiatori, ma uno è andato via in seguito alla segnalazione di un bigliettino scambiato tra Nicole e Andrea. Prima di ciò, però il clima è stato molto teso tra lei e una dama del parterre femminile.

Sfiorata una rissa a UeD

La dama in questione è Roberta Di Padua. Tra le due non c’è mai stato un buon feeling, soprattutto dopo che Roberta ha mostrato un interesse per Andrea. E’ nota per non avere peli sulla lingua e per dire quello che pensa. Infatti non si è posta alcun problema nel tentare, dunque Nicole non l’ha presa affatto bene.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Nicole ha detto alla De Filippi di chiedere ai pretendenti di Roberta se sono impegnati. Se la risposta è sì probabilmente avranno più considerazione. La diretta interessata si è alzata di scatto per andare verso lei al punto tale che qualcuno si è messo tra le due. Nicole ha alzato la voce per farsi sentire e la discussione è andata avanti per le lunghe.

Ex dama in difesa di Roberta

Tra i commenti del post di Instagram si può leggere il commento di Ursula Bennardo, compagna di vita di Sossio Aruta, che ha preso le parti di Roberta.

Altri, invece, stanno dalla parte di Nicole. E’ chiaro che ci siano delle fazioni a favore dell’una e dell’altra. A prescindere da tutto le due sanno come scatenare la curiosità del pubblico di canale 5.