Giaele De Donà già lontanissima da Brad: neanche poche settimane dal Gf e già la brutta separazione

GF Vip7, l’ex gieffina Giaele De Donà nuovamente nella bufera e nel chiacchiericcio più vivo. Ora sempre più lontana dal marito Brad. Che cosa sta accadendo alla coppia?

Durante la sua assai intensa esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, la bellissima 23eene ha ampiamente fatto parlare di sé non solo per la sua lampante avvenenza, ma anche per i racconti per certi versi intimi e fuori dagli schermi, del suo legame con il marito. Un marito decisamente molto avvenente e un autentico principe azzurro.

La donna ha infatti parlato di amore libero e si è molto avvicinata a svariati concorrenti. Ha speso sovente splendide parole per il suo Brad, che è molto più grande di lei dal punto di vista anagrafico. Difatti l’uomo ha più di 40 anni. Di mestiere svolge quello di ingegnere e pare essere molto ricco.

Ama profondamente la moglie, che è diventata tale 4 anni fa, tramite una meravigliosa e assai romantica cerimonia in spiaggia in Messico. Bradford Beck è un uomo molto riservato e che non ama pertanto raccontare molto di sé. Sappiamo in ogni caso che è molto generoso e che vive e opera negli Stati Uniti, Paese dove è nato.

L’indizio sui Social che mette in allarme

In ogni caso sovente giunge a Roma, dove vive la sua splendida moglie. Una moglie che è molto seguita sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui, da quando si è conclusa la settima edizione del GF Vip, è tornata più attiva che mai, per mostrarsi anche nella sua quotidianità.

Dopo averci fatto sognare durante la finalissima con tanto di baci e abbracci con il suo affascinante marito che l’ha raggiunta in studio, la De Donà ha lasciato perplessi i più, con alcuni scatti che la ritraevano in occasione delle festività pasquali appena concluse, lontana da suo marito. Che cosa è successo alla coppia? Il matrimonio è forse giunto al capolinea?

Festività trascorse in famiglia

Giaele, con look sportivo, sorridente e raggiante, è andata a fare visita alla sua famiglia, in particolare alla sua adorata mamma, alla quale è a dir poco legatissima. Tanti i commenti positivi da parte dei suoi estimatori, ma anche di alcuni vip, tra cui segnaliamo la meravigliosa Micol Incorvaia e la bellissima Giulia Salemi.

Il marito, come si è potuto notare osservando le sue Stories, non era lì con lei, bensì a Malibù. In ogni caso pare che il loro amore proceda a gonfie vele e che nessuna nube abbia fatto pertanto capolino sul loro matrimonio. Un matrimonio che, lo ribadiamo, lascia parecchia libertà a entrambi i coniugi e che rende molto felice la giovanissima Giaele.