La Rai ha ‘ignorato’ Loretta Goggi: ha preferito altri a lei

Loretta Goggi, la splendida artista ignorata dalla Rai. Il rumor che fa discutere in Rete.

Lei è indubbiamente una delle più grandi artiste del nostro Paese, che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo e del varietà televisivo. Moltissime showgirl hanno cercato di ispirarsi a lei, anche se è decisamente inarrivabile. Loretta è sempre la Numero 1 e la sua classe è innata. Sa recitare, imitare, cantare e ballare, oltre che condurre in maniera impeccabile.

Da diversi anni a questa parte l’abbiamo vista nel ruolo di giudice alla corte del mitico Carlo Conti, vera punta di diamante delle Reti Rai. Ha svolto tale mansione sia per Tale E Quale Show che per Tali E Quali, due show che appassionano gli italiani di ogni età, anche giovanissimi. Lo stesso non si è però potuto dire per quanto riguarda il suo atteso ritorno in prime time con un suo show.

Uno show che, dati alla mano, non avrebbe entusiasmato il grande pubblico. Stiamo parlando di Benedetta Primavera, che a livello di titolo si rifà a uno dei più grandi successi della Goggi, quale Maledetta Primavera. Tanti gli ospiti presenti e i momenti emozionanti. Ma nonostante ciò l’artista non è riuscita a conquistarsi livelli di share molto alti e a battere la concorrenza.

Loretta contro Pio e Amedeo?

Fin dalla prima puntata del suo spettacolo non ha potuto contare su grandi risultati e ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora. Tuttavia nel corso dell’ultima puntata Benedetta Primavera ha vinto gli ascolti, sebbene di poco, nei confronti per lo più di Pio e Amedeo, in onda su Canale 5.

Chiaramente stiamo parlando di due comici molto amati dagli italiani, motivo per cui scontrarsi fra di loro non deve essere stato facile. Al di là di ciò , in Rete ha iniziato a serpeggiare un rumor, secondo il quale non sia stata tenuta bene in considerazione Loretta e la sua arte già a partire dall’Azienda ove lei opera da tempo.

Una pubblicità quasi inesistente per lo show della Goggi

Alcuni utenti hanno infatti iniziato a notare che in Rai il suo show non sia stato particolarmente pubblicizzato, nemmeno in un programma pomeridiano come Oggi È Un Altro Giorno, condotto dalla meravigliosa Serena Bortone, dove sovente si promuovono i programmi o le fiction che stanno per essere trasmesse.

Anche a TV Talk si è parlato di Pio e Amedeo, ove sono stato ospiti, ma della Goggi non vi è stata alcuna traccia. A questo punto presso il popolo del Web ha iniziato sa farsi strada un sussurro, che ha fatto tremare i cuori degli estimatori di Loretta. Forse la Rai preferisce la concorrenza? Si tratta chiaramente di un autentico chiacchiericcio, ma sta di fatto che ora sul Web, il mormorio è sempre più incessante.