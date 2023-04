Pier Silvio Berlusconi, nonostante il momento devastante è al settimo cielo: la notizia che tutti aspettavano

L’affascinante AD delle Reti Mediaset ha tutte quante le ragioni per esultare. Pier Silvio Berlusconi finalmente ha ricevuto la bella notizia.

Pier Silvio Berlusconi è un grande professionista e un uomo vincente sotto ogni punto di vista. Da tantissimi anni è legato, sentimentalmente parlando a Silvia Toffanin, vera punta di diamante delle Reti Mediaset. Con lei ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Per evitare che le loro creature entrino a fare parte, nonostante siano ancora assai piccine, del clamore mediatico, lui e la sua compagna hanno preso dimora fissa a Portofino e non a Roma o Milano. I due sono innamoratissimi ma nel contempo molto riservati a parlare dei loro sentimenti, che vorrebbero tenere ben nascosti dal chiacchiericcio.

Un chiacchiericcio che li riguarda soprattutto perché non si sono ancora sposati, sebbene il loro legame sia decisamente molto solido. Lui tuttavia è già stato sposato giovanissimo con la bellissima Emanuela Mussida, con la quale ha messo al mondo Lucrezia Vittoria, che lo ha anche reso nonno. Ed è forse per tale motivo, come sussurrano molti estimatori della coppia, ovvero di un matrimonio già concluso, che lui non voglia ripetere l’esperienza.

Un uomo tutto di un pezzo

In ogni caso nessun ombra mai sull’amore tra lui e la sua Silvia, che dal canto suo ha sostenuto che le vada bene così, dunque di scegliersi ogni giorno al di là di un contratto scritto. Sul fronte lavorativo, in tempi recenti l’AD delle Reti Mediaset è intervenuto a gamba tesa nei confronti della settima edizione del GF Vip, da poco conclusasi.

Fin dalle sue primissime battute ha dato non poche gatte da parlare al suo carismatico conduttore Alfonso Signorini. Pier Silvio ha dato una sonora lavata di testa ai concorrenti, chiedendo loro di non dire parolacce, di vestirsi meglio e comportarsi in maniera più consona alla trasmissione. Sono così iniziate eliminazioni e squalifiche a gogo. Infine è stato posto il veto per i concorrenti di partecipare a salotti TV, tra cui Verissimo.

La Valle e Zeno hanno battuto tutti quanti

Ora Pier Silvio ha tutti quanti i motivi per esultare, dal momento che una fiction di grande successo di Canale 5 ha dimostrato ancora una volta di saper entrare come si deve nel cuore degli italiani. Stiamo parlando della seconda stagione di Luce Dei Tuoi Occhi, che vede come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, tra gli attori più amati in assoluto dai telespettatori di ogni età.

La prima puntata della nuova stagione ha battuto la concorrenza con lo share del 16,5%, confinando così al secondo posto anche un classico del Cinema come il meraviglioso Pretty Woman, fermo al 15,2. Battuto anche Rocco Schiavone 5, rimasto al 10,8%. Un grandissimo risultato dunque per le Reti Mediaset e in particolare per il bravo e sempre accorto Pier Silvio Berlusconi.