Federica Panicucci devastata: purtroppo sembra non esserci speranza | La notizia che non voleva ricevere mai

Grande delusione per la splendida e amatissima Federica Panicucci. Le aspettative sono state tristemente deluse. Si parla di vero e proprio disastro.

È indubbiamente una grande professionista Federica Panicucci, con alle spalle una lunga gavetta e un curriculum di massimo rispetto. Donna bellissima e dotata di una fisicità decisamente notevole, è entrata in men che non si dica nel cuore degli italiani di ogni età, grazie alla sua eleganza alla sua dolcezza.

Tuttavia negli ultimi mesi, alcuni video rubati dietro le quinte di Mattino Cinque, rotocalco che conduce assiema al collega Francesco Vecchi e che va in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, su Canale 5, hanno lasciato l’amaro in bocca ai più. Qui difatti la Panicucci è apparsa decisamente molto nervosa nell’inveire contro il co-conduttore della trasmissione.

Costui era reo di averle rubato molto spazio e di non averle mandato nei tempi giusti e previsti la linea, nonostante i continui richiami della regia e dell’assistente di studio. Tuttavia tutto ciò appartiene al passato e se c’è stata qualche divergenza con Vecchi è stata risolta e appianata. Dal punto di vista sentimentale Federica, dopo la fine del suo matrimonio con il dj e producer Mario Fargetta, l’ha ritrovato con il manager e e imprenditore Marco Bacini, con il quale appare radiosa sia nel corso di occasioni ufficiali che sui Social.

Il nuovo amore di Federica

Il loro amore procede a gonfie vele e le fotografie della coppia, postate per lo più su Facebook e Instagram, diventano in men che non si dica virali. Tra l’altro Bacini ha un ottimo rapporto coi figli di Federica, quali Sofia e Mattia. Ciò è chiaramente un bene per la sua affascinante compagna, che mette sempre al primo posto le sue creature.

Tuttavia ora una piccola ombra si è fatta strada nella vita di Federica. Grande è stata la delusione per qualcosa che purtroppo non è andato come previsto. I presupposti per il successo c’erano, ma non sono stati assecondati. I suoi numerosi fan, compresi quelli che si possono definire della prima ora, sono rimasti sconcertati e non sanno più che dire.

Una disfatta a colpi di share

A quanto pare Back To School, il programma che Federica conduce su Italia 1, da qualche settimana a questa parte, non ha entusiasmato i telespettatori. Esso riporta la bellezza di 30 vip a scuola dove devono necessariamente a che fare con dei piccoli maestri, nonché con un esame che riguarda varie materie delle elementari e che devono superare.

In particolare la seconda puntata della trasmissione è stata letteralmente schiacciata a livelli di share. Al primo posto abbiamo trovato la prima puntata della seconda e attesissima stagione di Luce Dei Tuoi Occhi che ha sfiorato la bellezza di 16,5% di share. Subito dopo ecco la 31a replica di Pretty Woman, con il 15,2%, quindi Rocco Schiavone e Chi L’Ha Visto con l’11%. Back To School si è fermato al 5,5%.