Ricordate Valentin Dumitru di Amici? L’ex fidanzato della Tocca oggi è ridotto così

Valentin Dumitru si è fatto subito apprezzare per la sua tecnica di ballerino e per il suo carisma, di strada ne avrebbe sicuramente fatta ad Amici se non avesse avuto quel suo brutto caratteraccio che gli è costata l’espulsione immediata.

Lo scandalo di Valentin Dumitru ad Amici

Valentin Dumitru è stato un ex ballerino al programma di Maria De Filippi, Amici. Fin dal suo ingresso tutti gli insegnanti hanno capito immediatamente le sue grandi doti, la tecnica c’era, il talento anche. Nell’edizione 2019/2020 ha conquistato subito tutti, sarebbe potuto arrivare “in alto” se non fosse stato per quel suo brutto carattere e l’arroganza che lo contraddistingueva.

Proprio per questo suo atteggiamento, Maria De Filippi decise di cacciarlo dalla scuola durante il Serale, riprendendosi la maglia che il ballerino aveva guadagnato con tanta fatica. Oltre a questo avvenimento, il suo nome viene ricordato per altro. In quel periodo iniziò una liaison segreta con la ballerina Francesca Tocca, in quanto lei era sposata con Raimondo Todaro. Dopo quell’espulsione, le cose tra i due precipitarono, anche per via del ripensamento di entrambi. Lui non voleva sfasciare una famiglia, lei voleva riprovarci, proprio per questo oggi la Tocca è felicemente sposata con il suo Raimondo ed è una mamma felice della piccola Jasmine.

Che fine ha fatto Valentin Dumitru?

Valentin Alexandru Dumitru, nato il 30 luglio 1998 a Bucarest è stato un ex ballerino per il noto programma di Maria De Filippi, Amici, oggi è ridotto così. Ve lo ricordavate l’ex fidanzato della Tocca com’era in passato?

Oggi è una presenza molto attiva sui social, continua il suo lavoro da ballerino ed è diventato anche un bravo coreografo. Fa la spola tra l’Italia e l’estero dove continua a dimostrare il suo talento. Il suo aspetto fisico è molto cambiato rispetto a quello di un tempo, in quanto è di corporatura molto più muscolosa rispetto agli esordi in cui appariva quasi “gracilino”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ad oggi non si hanno informazioni in merito, in quanto Dumitru è molto riservato. A tal proposito, dopo essersi esposto con un lungo post in passato in cui spiegava cosa fosse successo con la sua collega, Francesca Tocca, ha deciso di nascondere il più possibile la sua vita sentimentale. Per quanto riguarda il suo carattere, chissà se Valentin Alexandru è diventato più umile con gli anni?