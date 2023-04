Ex pupilla di Uomini e Donne è finita veramente male: non poteva mettersi peggio di così

Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5 ancora nella bufera. Dopo Armando Incarnato, un’altra grande protagonista nel mirino del chiacchiericcio. Ed è il Caos.

Non c’è davvero pace per Maria De Filippi e per il dating show più amato, chiacchierato e seguito della TV italiana. Dal lunedì al venerdì pomeriggio ci tiene compagnia su Canale 5 con le vicissitudini del Trono non solo Classico, ma anche Over. Punti saldi della trasmissione, oltre la conduttrice, sono gli opinionisti quali Gianni Sperti e Tina Cipollari, che con la loro verve animano ogni puntata.

Tantissimi i partecipanti, soprattutto per quel che concerne il mitico Trono Over, sono diventati di casa. Questo è certamente il caso di Gemma Galgani, con ben 12 anni di presenza. Lei è ancora alla ricerca del principe azzurro e del vero amore, in quanto una donna molto romantica, nonostante le numerose delusioni ricevute, pure di recente.

Altro protagonista è certamente la bellissima Ida Platano, da poco uscita dallo studio per vivere a telecamere spente la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. I due sono più innamorati e uniti che mai. Ci sono anche stati numerosi ritorni nel parterre, come quello, forse il più chiacchierato fra tutti, di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere messo sotto accusa

Apprezzatissimi sono anche stati i rientri di Roberta di Padua e Aurora Tropea. Tuttavia ora come ora, nel mirino più che mai c’è un affascinante cavaliere, dotato di un carattere decisamente pepato e che non si fa alcun problema a dire sempre quel che pensa, anche in maniera più forte e focosa. Stiamo parlando di Armando Incarnato, che è stato messo sotto accusa.

Questo è successo non solo per il sui modi di fare, per alcuni molto sopra le righe, ma anche, secondo altri, di essere interessato solo alla fama e a farsi pubblicità. Inoltre alcune dame, come Veronica Ursida, hanno rivelato che lui avrebbe fatto provini per partecipare ad altre trasmissioni, senza prima chiedere il permesso a Maria e ala redazione, come avrebbe dovuto invece fare.

Clarissa Marchese anche lei nella bufera

Oltre a lui ora come ora c’è un’altra ex protagonista del dating show nel mirino del chiacchiericcio. Si tratta di Clarissa Marchese, che ha trovato il vero amore, con la “A” maiuscola, proprio grazie a suddetto programma. Lo ha infatti trovato nelle fattezze dello splendido Federico Gregucci con il quale fa coppia fissa dal 2017.Ora la giovane è incinta per la seconda volta e mostra orgogliosa il suo pancione sui Social.

Ed è proprio uno degli ultimi scatti da poco pubblicati su Instagram che hanno fatto storcere il naso ai più, in quanto pubblicizzanti il marchio Shein, che è da tempo nella bufera. Dopo numerosi video e speciali, che attesterebbero la pericolosità di alcuni tessuti utilizzati per creare i tessuti, è scoppiato il caso ovunque. Si è anche parlato di disastro ambientale. E così l’ex tronista si è trovata pure lei nella bufera.