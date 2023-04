“Li istigate subdolamente”: Fedez e Chiara Ferragni hanno mentito a tutti | Il web porta le prove

Ferragnez, ancora nubi sul loro amore e sul loro matrimonio. La crisi è vera più che mai. L’indizio parla chiarissimo.

Sono indubbiamente due personaggi molto in vista, amati e, nel contempo, chiacchierati, dello show business, Federico Lucia, in arte Fedez e la moglie Chiara Ferragni. Lui è divenuto in men che non si dica l’ idolo di moltissimi giovani e giovanissimi, mentre lei, da quando era poco più che ragazzina, è riuscita a farsi conoscere nel vasto mondo del Web.

Oggi è conosciuta nel nostro Paese, ma anche e livello internazionale, come una mitica influencer, oltre che una valente imprenditrice digitale. Richiestissima come testimonial di varie realtà e svariati march, sovente la vediamo anche come protagonista di spot pubblicitari. In tempi recenti l’abbiamo pure vista debuttare come co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston accanto ad Amadeus e Gianni Morandi.

In particolare Chiara ha co-condotto il Festival di Sanremo 2023, la prima e l’ultima puntata, ovvero la chiacchierata finalissima, dove ha trionfato Marco Mengoni, con il brano Due Vite. Fedez era seduto in prima fila per assistere alla kermesse e moltissime volte la telecamera l’ha inquadrato. L’artista è apparso assai emozionato nel vedere la sua splendida moglie impegnata su quel rinomato palcoscenico, che lui ha calcato diverse volte come cantante.

La crisi di coppia

Quella sera è successo un fatto che ha fatto molto discutere e che, secondo molti, avrebbe messo in serio pericolo la loro unione, che dopo un bel fidanzamento è stata resa ancora più speciale da un bel matrimonio e dalla nascita di due bambini, quali Leone e Maria Vittoria. Il bacio sul palco con Rosa Chemical ha fatto storcere e non poco il naso alla Ferragni e il video relativo è divenuto, in men che non si dica, virale.

Sui Social e in TV non si è praticamente parlato d’altro e da quel momento si è iniziato a vociferare che qualcosa si fosse rotto nel loro legame. Per diversi giorni i due non sono apparsi insieme sui Social, da dove lui è letteralmente scomparso. Successivamente però è apparsa una foto con le loro mani unite, per far intendere che se una crisi c’era stata era orami bellamente superata. Tuttavia ora un nuovo indizio fa presumere il contrario.

Effusioni che paiono false

Nonostante appaiano nuovamente da diversi e settimane a questa parte come una famiglia molto unita, secondo molti Fedez e Chiara starebbero fingendo. Di recente lei è andata da sola in compagnia di alcuni amici in viaggio in Africa, ove ha scattato fotografie immersa nella della Savana che hanno fatto molto discutere.

Negli scorsi giorni è volata con il marito e i figli a Dubai, ma le foto di coppia e soprattutto una, dove i coniugi si accingono a darsi un tenero bacio, ha fatto pensare alcuni utenti che stiano fingendo. Quella particolare effusione è risultata falsa e costruita e da lì è iniziato a farsi sempre più forte il chiacchiericcio su una loro reale crisi coniugale, benché si tratti solo, almeno per ora, di una supposizione.