Andrea Iannone, follia d’amore per Elodie: che donna fortunata! Non l’aveva fatto ancora per nessuna

Andrea Iannone, l’affascinante sportivo sempre più innamorato della sua Elodie. Che cosa ha speso per l’auto che le ha regalato.

Da circa un anno la splendida star di Amici e il motociclista fanno coppia fissa. Da qualche mese a questa parte poi hanno iniziato a convivere nella casa sita in Svizzera di proprietà dello sportivo, dimostrando così di voler fare sul serio. Secondo molti fan della cantante ciò vorrebbe essere una sorta di prova per un bel matrimonio.

Intervistata sull’argomento durante una sua ospitata radiofonica, Elodie ha smentito ogni cosa, sostenendo che non è nei suoi progetti imminenti sposarsi e che non lo ritiene nemmeno fondamentale, sebbene non lo escluda. Quando poi, poco prima di una sua esibizione sul prestigioso palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023, un suo fan le ha chiesto di spostarlo, “l’argomento matrimonio” si è fatto sempre più incalzante.

Ad ogni modo pare che ora come ora il suo Andrea non le abbia fatto la proposta e nemmeno regalato il canonico anello. Tuttavia le ha fatto un altro dono, decisamente costoso, che l’artista ha davvero molto gradito. Si tratta di un’auto elettrica, in particolare una Smart Fourfour, Nel farlo il fidanzato non solo ha mostrato la sua gran generosità, ma anche il suo amore per il green.

Un auto green assai costosa

I paparazzi, che sono sempre all’erta, hanno immortalato il momento della consegna di questo costoso e particolare regalo, oltre molti altri istanti di vita privata della coppia che hanno scaldato in men che non si dica i cuori dei rispettivi estimatori. Sapete tuttavia quanto costa l’auto che Andrea ha regalato alla sua Elodie?

La bellezza di 30.000 euro. Una cifra decisamente elevata, ma che non si estrania molto da parecchie altre per l’acquisto di un’auto elettrica. Ed è per tale motivo che molti utenti in Rete, pur sostenendo l’importanza di un mondo più green, partendo per l’appunto anche dall’utilizzo un’auto che non inquini, siano ancora restii a fare tale acquisto, nonostante anche i vari Bonus e Superbonus che il Governo e le singole Regioni hanno attuato in passato e che attuano in certi casi ancora.

Una scelta che potrebbe fare da traino

Anche il problema della ricarica della batteria non è da poco e infatti anche questa è una questione molto importante che viene sovente affrontata pure sui Social. Tuttavia attualmente c’è stato un nuovo aumento di diffusione di colonnine di ricariche in tutta Italia e ancora di più in Lombardia e in Veneto.

Stesso discorso per il Lazio, ma anche in Campania si è riscontrato un bel aumento in tale direzione. Tra l’altro anche il fatto che alcuni vip, come la bellissima Elodie, ora guidino una macchina elettrica, potrà essere di stimolo per tante persone di fare tale scelta che, come gli economisti e gli studiosi ci insegnano è l’oggi ma soprattutto il futuro. E chissà che anche Andrea non decida di acquistarne una anche per lui.