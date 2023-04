Sophie Codegoni, il web la scambia per un’altra ex Vippona: la chirurgia le ha stravolto i connotati

Sophie Codegoni è al centro dell’attenzione per via di un tweet che la riguarda particolarmente. Ecco cosa è stato detto sul suo conto.

Sophie Codegoni a breve accoglierà nella sua vita Celine, la prima figlia. Per il compagno Alessandro Basciano si tratta della seconda paternità, dato che ha già un figlio nato da una relazione precedente. Entrambi si sono fatti conoscere dal pubblico italiano partecipando al programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Lei si è seduta sul trono e ha scelto Matteo Ranieri, ma le cose non sono andate a buon fine. Nel giro di due settimane hanno capito di non essere compatibili caratterialmente, dunque le loro strade si sono separate. Alessandro, invece, ha corteggiato in un’altra edizione Giulia Quattrociocche, la quale ha scelto un altro.

Poi l’anno scorso hanno deciso di mettersi alla prova nella casa del reality del Grande Fratello Vip 6. Lei aveva dato una possibilità a Gianmaria Antinolfi mentre lui è entrato in un secondo momento. In tanti credevano che si sarebbe focalizzato su Soleil Sorge, però le cose sono cambiate e ancora oggi i due stanno insieme felici e innamorati.

Sophie anche nel periodo della gravidanza è bellissima e raggiante. Ha avuto dei problemi tali da indurla ad andare in ospedale, ma per fortuna è tutto sotto controllo. E’ amata e seguita sui social, eppure c’è qualcuno che le ha puntato il dito contro. Ecco cosa gli è stato riferito.

Una sorprendente somiglianza

Sui social quando Sophie si era seduta sul trono di Uomini e Donne circolavano delle foto di lei prima di finire sotto i ferri. In effetti è cambiata con alcuni interventi chirurgici, non perdendo mai la sua bellezza. E’ stata criticata per la scelta azzardata per via soprattutto della giovane età. Poi con il tempo è passato in secondo piano perché il pubblico ha imparato ad amarla per la sua personalità.

Ultimamente qualcuno è tornato sull’argomento sostenendo che sta somigliando sempre più a Nathaly Cladonazzo. Quest’ultima è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Anche lei ha condiviso una parte dell’esperienza della casa con Sophie e Alessandro. Sarà una delle naufraghe della prossima edizione de L’Isola dei famosi che avrà inizio a breve.

Nuova avventura per la Caldonazzo

I telespettatori ricorderanno sicuramente quando Nathaly Caldonazzo e Alessandro ebbero una discussione nella casa del Gf Vip. La donna lo aveva accusato di essere stato aggressivo nei suoi confronti e lui non ha fatto altro che replicare.

Ora che lei partirà per l’Honduras, la coppia da casa la sosterrà o sarà influenzata da questo piccolo episodio accaduto qualche anno fa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.