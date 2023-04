Rosa Perrotta in lacrime non si nasconde più: “Non me lo merito” | Ha subito una grave ingiustizia

L’amatissima ex tronista Rosa Perrotta ha deciso di lasciarsi andare in uno sfogo per poi condividerlo su Instagram. Le sue parole hanno decisamente lasciato il segno. Ecco cosa sta succedendo.

Rosa Perrotta è sicuramente una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Dotata di una bellezza disarmante, si è fatta conoscere mettendosi alla prova nel programma televisivo Veline per poi approdare in quello di Maria De Filippi in qualità di tronista. Nata il 23 febbraio 1989 a Salerno, è laureata in Economia con il massimo dei voti e nel 2015 si è trasferita a Roma per studiare recitazione.

Nel 2017 la redazione le dà la possibilità di trovare l’anima gemella tra i vari corteggiatori e alla fine è andata via dallo studio con l’affascinante avvocato Pietro Tartaglione. L’anno successivo è stata una delle naufraghe de L’Isola di famosi e la sua permanenza sull’isola è terminata a un passo dalla finale. Una volta rientrata in Italia, il fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio davanti alle telecamere del reality.

Non si sarebbero sposati per via dell’arrivo del primogenito Domenico Ethan il 25 luglio 2019, ma nonostante ciò ancora oggi sono una famiglia a tutti gli effetti. Il 10 novembre 2021, invece, è arrivato nella loro vita Mario Achille. Ci sono stati dei momenti no al punto tale che qualcuno ha temuto in una separazione, ma per fortuna hanno superato le crisi tipiche nel rapporto di coppia.

Essendo un personaggio pubblico, Rosa Perrotta condivide quotidianamente foto e video sul suo profilo Instagram. Di recente ha pubblicato un post il 6 aprile 2023 in cui sostiene di non meritare quello che spesso le capita. Ecco cosa non riesce a tollerare per niente.

“Non ero pronta per affrontare tutto ciò”

Il post in questione racchiude una serie di foto e video. L’ex tronista parla del primogenito, mostrando ai follower di averlo portato dal barbiere per cambiare il taglio dei capelli. Adesso sono decisamente corti e tutti sono concordi nel dire che è identico al padre. “Non ero pronta per affrontare tutto ciò. Ora devo sentirmi dire ‘E’ bellissimo, è stupendo…è uguale al padre!’. Mi devo arrabbiare?”.

Nei commenti molti utenti social le hanno dato ragione sul fatto che il figlio sia la goccia d’acqua del compagno di vita. Poi ha esternato, sempre con la stessa ironia, un dubbio: “Ma se dicono che è bello come il padre, allora vuol dire che stanno facendo un complimento a Pietro?”.

“La maternità non c’entra”

Tempo fa Rosa ha raccontato che una donna di una certa età ha fatto degli apprezzamenti al suo amato Pietro. La donna in questione ha voluto precisare di essersi esposta come se fosse una madre.

A quel punto Rosa ha espresso il suo disappunto: “Una situazione stranissima perché io a 60 anni non fermerei mai un amico di mio figlio per dirgli ‘Sei bellissimo’. La maternità non c’entra”.