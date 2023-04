“Perché sei triste?”: l’ultima foto di Vanessa Incontrada turba i fan | Cos’ha combinato in viso

Vanessa Incontrada è triste nell’ultima foto che ha pubblicato e turba i fan i quali sono molto preoccupati. Cos’ha combinato in viso? Cosa sarà mai successo per ridurre la nota showgirl in questa maniera?

Perché Vanessa Incontrada è così triste nell’ultima foto che ha condiviso con i suoi follower? Quella sua espressione malinconica turba i fan e sui social scoppia il panico per la nota showgirl. Cos’ha combinato in viso? Una Vanessa così distrutta non l’avevamo mai vista.

Una delle caratteristiche più amate della nota showgirl, Vanessa Incontrada è sicuramente il suo splendido sorriso. La sua risata genuina l’ha fatta entrare immediatamente nel cuore dei suoi fan fin dai tempi della sua prima conduzione a fianco di Claudio Bisio, a Zelig.

Vanessa Incontrada e la sofferenza degli ultimi anni

La bella Vanessa Incontrada, è la nota attrice, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata in Italia orma da tanti anni, di 44 anni. Nel corso della sua carriera lavorativa è apparsa in ruoli molto importanti, tra cui come co-conduttrice di Zelig insieme al collega e amico Claudio Bisio per la prima volta nel 2004, per non parlare dei suoi ruoli di attrice nelle fiction Non dirlo al mio capo, Scomparsa, Come una madre, Fosca innocenti e così via.

Se nella sua carriera lavorativa si è sempre imposta con quella grazia e simpatia che tutti noi abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni, nella sua vita privata le cose non vanno proprio benissimo. Tra le varie delusioni che ha ricevuto che l’hanno portata a soffrire notevolmente c’è stata la separazione dal padre di suo figlio nel 2022, Rossano Laurini e i commenti degli haters per via del suo cambio di fisico dopo essere diventata mamma.

Nonostante questo, Vanessa Incontrada si è sempre battuta in prima persona per tentare di sensibilizzare gli utenti sul body shaming, in quanto le parole anche se scritte, possono creare molta sofferenza a chi le legge.

La ragazza triste di New York

Vanessa Incontrada è apparsa in una foto social molto triste, la sua espressione turba i fan per non parlare del suo volto, ma cosa sarà successo? È una Vanessa triste quella che appare sui social, in una foto che doveva essere un tributo alla bellissima città di New York che l’attrice mostra come sfondo. Oltre ad avere un’espressione molto dura e severa, il trucco colato e il capello in disordine non hanno aiutato.

Molti dei suoi followers che la seguono fin dagli esordi con la stessa fedeltà e rispetto del primo giorno, hanno notato immediatamente la mancanza del suo famoso sorriso e in molti le hanno chiesto spiegazioni. Chissà se Vanessa prima o poi risponderà, rassicurando così i suoi amati fans?