Alba Parietti ha mentito spudoratamente sul suo rapporto con il divo: non era vero niente

Alba Parietti, la bellissima showgirl e il suo privato. Avrebbe detto tante bugie sul suo passato rapporto con il divo.

Ancora oggi Alba è una delle soubrette italiane più amate e apprezzate dal grande pubblico. Donna bellissima, sensuale ed elegante, possiede pure un carattere tosto e determinato, oltre che una parlantina molto sciolta. Schietta più che mai e senza peli sulla lingua, non si fa mai problemi a dire quel che pensa, motivo per cui è richiestissima come opinionista in salotti TV.

La Parietti è anche un’artista che ama molto mettersi in gioco ed è per tale motivo che ha deciso di partecipare anche a Tale E Quale Show, dove si è molto divertita, sebbene non abbia ricevuto grandi consensi, soprattutto da parte della giuria. In particolare è stato il giudice Cristiano Malgiolio, ora in forza ad Amici, a inveire su di lei e sulle sue performance, che non lo hanno mai convinto. Nonostante ciò i due sono grandissimi amici nella vita.

Tuttavia Alba è anche un personaggio molto chiacchierato per via del suo privato, che difficilmente tale riesce a restare. Ora come ora, come ha annunciato felice e raggiante nel salotto di Silvia Toffanin, ha un nuovo amore. Si tratta di Fabio Adami. Per loro si è trattato di un colpo di fulmine. I due non si nascondono più e appaiono sovente insieme sul Profilo Ufficiale Instagram dell’artista.

Il nuovo amore della showgirl

Ora come ora i due convivono e starebbero facendo progetti importanti di vita. Lo ha presentato immediatamente anche a suo figlio Francesco e pare che i due uomini più importanti della sua vita si siano piaciuti subito. I due starebbero anche già pensando al matrimonio, che vedono come una grande festa, sebbene ciò non sia uno dei loro progetti imminenti.

Adami, classe 1977, ha già due matrimoni finiti alle spalle. Ha origine romane ed è un sale manager di Poste Italiane. Ama moltissimo lo sport e trascorre molto tempo con i suoi figli, che letteralmente adora. Nonostante sia legato a una diva come Alba non ama molto apparire sui giornali e parlare di sé.

Le verità sulla passata liason di Alba

Tuttavia ora, a far parlare della Parietti non è un suo amore attuale ma uno passato. Un legame decisamente passionale e che ha conquistato in men che non si dica non solo le pagine ma pure assai numerose copertine di altrettante riviste. Si tratta della liaison tra l’artista torinese e l’affascinate Cristopher Lambert, risalente a 20 anni fa. I due hanno avuto di recente un ritorno di fiamma, che però si è subito spento.

Tuttavia ora, a seguito della pubblicazione di Alba di una foto dal sapore amarcord che la ritrae in compagnia di Elton John e del compianto Gianni Versace, alcuni utenti hanno iniziato a pensare che la Parietti abbia sempre mentito. Ma attenzione: non su di lui, ma proprio sul cantante famosissimo. Alcuni utenti, infatti, più o meno ironicamente, hanno fatto notare che Alba continua a postare sempre la stessa foto, insinuando che probabilmente Elton John non si ricorda neanche che esiste. Che questo sia vero oppure no, però, non ci è dato saperlo.