Valentino Rossi le ha detto davvero addio: fiumi di lacrime per Sofia

Valentino Rossi le ha detto davvero addio per sempre: fiumi di lacrime per Sofia, la quale ha un grosso rimpianto in tutta questa storia.

Le ha detto addio per sempre, questa volta è vero, la conferma di Valentino Rossi. Non è mai stato così serio, fiumi di lacrime per Sofia, la quale ancora non riesce a crederci.

Ha un grosso rimpianto che si porterà dentro per sempre, lei vive d’emozioni e questa non ha potuto viverla per colpa del tempo che scorre inesorabile.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme dal 2016, ne hanno passate tante, finché il loro amore è stato sugellato dalla nascita della piccola Giulietta Rossi, nata il 4 marzo 2022.

Dopo tutto questo veramente i due si sono lasciati? Davvero si sono detti addio per sempre? Non li vedremo più insieme? Ecco la verità.

Come si sono conosciuti Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello?

Valentino Rossi è stato un grande pilota della Moto Gp, il quale si è ritirato dopo 25 anni di carriera e ben 9 titoli mondiali vinti, inoltre è stato l’unico pilota del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi distinte. Il Dottore è una leggenda, viene considerato il pilastro del Moto Gp per la sua onorata carriera. Nel 2021 ha deciso di ritirarsi per diverse motivazioni, sia per questioni di prestanza ma principalmente per mettere su famiglia insieme alla sua compagna, Francesca Sofia Novello, oggi madre di sua figlia Giulietta.

La Novello è stata una “ex ombrellina” nonchè modella di lingerie. Il “suo” Valentino l’ha incontrato proprio grazie al lavoro, il pilota si era da poco lasciato con la sua ex storica, Linda Morselli, e appena si sono incontrati non si sono più lasciati. La donna, 15 anni più giovane del Dottore, è una grande fan del suo compagno, la quale è sempre stata presente nelle sue ultime competizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)

“The Doctor” dice addio a tutto?

Valentino Rossi le ha detto davvero addio, fiumi di lacrime per Sofia la quale si racconta a “cuore aperto”. Tranquilli, ovviamente l’addio di cui stiamo parlando è quello riferito al Moto Gp avvenuto a fine 2021, momento in cui la sua dolce metà non riuscì proprio a trattenere le lacrime. Riportiamo a galla l’argomento in quanto, nonostante siano passati già quasi due anni, “Il Dottore” sarà sempre nei cuori dei suoi fan. Nessuno potrà mai dimenticarlo, proprio per questo motivo, Tavullia, città natale di Valentino Rossi, lo celebra con un murales “fresco fresco di pacco”.

Ecco cosa ha dichiarato il sindaco della città in merito: “Grazie Valentino!! Per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera, per aver avvicinato milioni di persone ad uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome di Tavullia in giro per il mondo…”. Oltre a questa grande emozione, Valentino nel corso degli ultimi anni ne sta vivendo moltissime, tra cui il discorso commovente rilasciato dalla sua compagna, Francesca Sofia Novello, la quale ha confessato il suo più grande rimpianto: “L’unico dispiacere vero che ho, lo dico sempre, è di essere arrivata tardi… Non ho vissuto vicino a lui tutte le gioie e le emozioni degli anni in cui vinceva tutto”.