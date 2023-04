Giorgio Manetti vuole tornare a UeD: Gemma sarà al settimo cielo

Sembra proprio che l’ex cavaliere Giorgio Manetti potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne. Ecco come stanno realmente le cose.

Uomini e Donne è il programma televisivo che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nell’impresa per poi mettere su famiglia. Basta menzionare Beatrice Valli e Marco Fantini, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta e tanti altri ancora.

Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. In una delle recenti puntate, invece, il simpatico cavaliere Alberto ha scritto una lettera alla dama Tiziana chiedendole di andare via dallo studio insieme. Sulle note della canzone Never, never, never hanno ballato con le lacrime agli occhi per poi salutare tutti i presenti.

Spesso è stata inquadrata Gemma Galgani, palesemente emozionata e contenta per la nuova coppia. Da anni lei si sta mettendo alla prova per trovare qualcuno che sia in grado di conquistare il suo cuore. Purtroppo fino a ora ha solo accumulato delusioni su delusioni. Nonostante tutto non perde mai le speranze, una caratteristica che la rende più unica che rara agli occhi del pubblico.

Molti ricorderanno senza dubbio del suo feeling con Giorgio Manetti, il cavaliere che anni fa si era proposto per lei. Hanno entusiasmato fin dal primo giorno, in quanto la dama torinese era radiosa e felice della conoscenza. Tuttavia non è andata via con lui perché non c’era amore, dunque l’uomo ha fatto un passo indietro. Secondo fonti attendibili potrebbe sedersi nuovamente nel parterre maschile.

“Vorrei tornare a UeD”

Giorgio e Gemma sono sempre stati al centro dell’attenzione al punto tale che in tanti speravano in un ritorno di fiamma. Lei avrebbe voluto in varie occasioni mentre lui ha fatto prevalere l’orgoglio. A un certo punto ha gettato la spugna e all’esterno dello studio ha incontrato un’altra, con la quale è stato fidanzato per un po’ di tempo.

Ora che è tornato single, ha espresso il desiderio di essere riaccolto dalla De Filippi. Perché non è ancora accaduto ciò? Ecco la risposta: “Tornare? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’…Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado“. Probabilmente sarà frenato dalla presenza di alcuni partecipanti.

“E’ scandaloso”

Per quanto riguarda Gemma è stato diretto e schietto: “Dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrando non solo a parole, ma con i fatti! E’ scandaloso, non ci si può comportare in quel modo“.

La diretta interessata replicherà o preferirà optare per il silenzio? Per scoprirlo non ci resta che attendere. A prescindere da tutto, la loro storia d’amore non è finita nel dimenticatoio per i telespettatori.