Belen e Stefano: a tenere in piedi in matrimonio è stato solo lui | Finalmente arriva la confessione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono finalmente usciti alla scoperto. Ecco la verità sul loro matrimonio venuta a galla dopo anni di silenzio.

Belen e Stefano sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Galeotto è stato il programma Amici di Maria De Filippi dove lui era il ballerino di punta mentre lei l’ospite fisso. Era l’anno 2012 quando Stefano era fidanzato con Emma Marrone, alla quale ha dato il due di picche durante un’esibizione con la bella argentina.

Per questo motivo all’inizio non erano visti di buon e la conduttrice decise di non permettere più a entrambi di ballare al centro dello studio. Nessuno credeva nella loro relazione, ma poi si sono ricreduti in seguito alla celebrazione del matrimonio nel 2013. Dal loro amore è nato il piccolo Santiago, la sosia del padre.

Purtroppo si sono detti addio per colpa di un tradimento di lui, così lei ha incontrato Andrea Iannone (attuale fidanzato di Elodie). Successivamente lo ha lasciato per tornare con Stefano che nel frattempo si è cimentato nella conduzione di programmi televisivi della Rai. Si sono detti addio per la seconda volta e Belen è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese.

Nonostante abbiano avuto Luna Marì, hanno preso strade diverse. Belen è di nuovo tornata tra le braccia di Stefano e ora sembra che le cose vadano per il verso giusto. Di recente hanno rilasciato un’intervista dove hanno spiegato un piccolo dettaglio del loro matrimonio.

“Il giudice ci ha detto di aspettare”

“Abbiamo chiesto una volta il divorzio, ma non è mai arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo lasciati e abbiamo chiesto il divorzio per la seconda volta, ma il giudice ci ha detto di aspettare. Siamo ufficialmente sposati da sempre“, ecco cosa è stato riportato nel post condiviso nella pagina Instagram Donnapop.

In poche parole è merito del giudice se i due si sono concessi del tempo prima di fare una scelta. E’ stato un bene perché alla fine l’amore ha trionfato. Stavolta ci sono dei buoni presupposti per un futuro roseo, quindi i fan non possono far altro che essere contenti.

“A volte si dovrebbe fare una pausa”

A Le iene Belen ha parlato a cuore aperto della relazione con Stefano: “E’ un furbacchione…non lo tengo a bada. Le ossa gliele ho spezzate più di una volta”. Così dicendo avrebbe confermato i tradimenti di lui mai confermati dai diretti interessati.

Poi ha aggiunto: “La monogamia? A volta si dovrebbe fare una pausa. Perché no? E’ un’idea”. In questo modo avranno raggiunto un equilibrio di coppia? Per scoprirlo non ci resta che attendere.