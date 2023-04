Amici, cantante saluta per sempre lo show: purtroppo è successo all’improvviso

Un volto amatissimo di Amici di Maria De Filippi ha annunciato sul profilo Instagram che non ne farà più parte. A malincuore saluterà tutti. Ecco di chi si tratta.

Da settimane ormai stanno andando in onda le puntate della fase del Serale di Amici. Da un lato gli allievi stanno dando il massimo per convincere i giudici e avere il punto per il bene della propria squadra. Dall’altro ci sono i maestri Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che puntano sull’ironia perché sanno di non poter competere con gli avversari.

Infatti le coppie Arisa–Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini-Emanuel Lo sono esperti nell’arte dell’intrattenimento. Secondo voci di corridoio pare che Todaro l’anno prossimo sarà sostituto da Giuseppe Gioffré. I più attenti hanno notato che non ha il carisma che lo caratterizza da sempre, quindi è probabile che andrà via dal talent show.

Per il momento non si hanno né conferme né smentite. Stesso discorso riguarda anche la presunta gravidanza di Francesca Tocca. I dubbi sono aumentati per due motivi: Mattia Zenzola si esibisce con l’ex allieva Benedetta Vari e per la consegna del premio del guanto di sfida la Tocca ha nascosto delle forme sospette con un abito lungo.

Invece è certo il ritiro di Giordana Angi che si è classificata seconda, dopo Alberto Urso, nella diciottesima edizione. Ha reso nota la notizia con un post che risale a qualche giorno fa e racchiude i momenti più belli della sua esperienza nel talent show.

Il commovente saluto della cantante

“Ciao Amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi. Siete la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutata a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passate tanti di momenti felici, ma anche difficili. Ho imparato tanto, ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale“.

Poi ha concluso facendo dei ringraziamenti: “Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre”.

“Non posso farne a meno”

Non tutti sanno che Giordana è stata uno dei giudici per i casting iniziali di Amici e ha collaborato come tutor e coach di canto. Nel 2022 ha fondato l’etichetta discografica 21co con alcuni colleghi e tra questi c’è Briga.

“Scrivere è in assoluto la parte che preferisco di una canzone e scrivere canzoni è un mestiere bellissimo che necessita di cure, attenzioni e tanti tentativi…Non posso farne a meno”. Un talento più unico che raro, la cui assenza si farà sentire.