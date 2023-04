Checco Zelone, che titolo di studi ha: non ci arriverete mai

L’amatissimo attore Luca Pasquale Medici, noto come Checco Zalone, ha un curriculum degno di tutto rispetto. Prima di diventare popolare, si è dedicato agli studi universitari. Ecco in cosa si è laureato.

Nato a Capurso il 3 giugno 1977, è un artista a tutto tondo: attore, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano. Lo pseudonimo deriva da un’espressione dialettale barese che significa “che tamarro”. La sua carriera ha avuto inizio nelle sale ricevimenti per matrimoni dove ha saputo intrattenere con la sua vena artistica e ironica.

Si ispira a musicisti jazz pugliesi ottenendo dei risultati eccellenti. Poi la svolta è arrivata nel 2004 con il compito di presentare il concorso di bellezza Ragazza Cinema Ok in Puglia. Successivamente si è esibito sul palco di Zelig Circus e Zelig Off dove ha proposto l’imitazione di Carmen Consoli.

Nel 2006 ha riscosso un grande successo con la canzone Siamo una squadra fortissimi per sostenere l’Italia nella Mondiale di Germania. In realtà l’aveva cantata per scherzare in Radio Deejay, ma inaspettatamente per Zalone è stata molto apprezzata. Nel 2009 ha intrapreso la carriera del cinema ed ecco il primo lavoro Cado dalle nubi.

Nel 2011 è stata la volta di Che bella giornata incassando quasi 7 milioni di euro, superando perfino Avatar di James Cameron. Dopo 2 anni è uscito il film Sole a catinelle e nel 2016 Quo vado?. Molti non sanno, però, che non ha sfruttato la sua laurea per seguire la carriera nel mondo dello spettacolo. Il percorso universitario intrapreso vi stupirà.

Un percorso di studi degno di rispetto

Da piccolo Checco Zalone dedicava molto tempo ai videogiochi e con gli amici trascorreva piacevoli weekend tra sfide di vario tipo. Nel frattempo non ha mai tralasciato gli studi. Infatti è riuscito a diplomarsi presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano.

A seguire ha conseguito la laurea nella facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Subito dopo ha partecipato a dei concorsi per entrare in polizia, ma senza un buon esito. Ciò dimostra che l’attore ha valutato delle alternative nella prospettiva professionale, ma il successo nel piccolo schermo e nel cinema dimostrano che ha fatto la scelta giusta.

Curiosità su Checco Zalone

Il personaggio che interpreta è quello di un cantante neomelodico in chiave ironica. Punti di forza sono l’abbigliamento con colori tendenti al rosa e jeans con eccesso dell’utilizzo di errori grammaticali. E’ stato ospite della 72° edizione del Festival di Sanremo dove ha proposto un suo monologo.

Nella vita privata fa coppia con Mariangela Eboli da ben 15 anni. Si tratta della sua manager che ha conosciuto quando lei lavorava in un villaggio turistico. Non sono convolati a nozze e sono genitori di due figlie.