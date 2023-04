Harry ha un gemello segreto: spuntano finalmente le rare foto | Per lui è uno shock

La pecora nera della mitica e chiacchieratissima Royal Family avrebbe un gemello. La notizia è assai sconvolgente. Ecco di chi si tratta.

Non c’è mai pace per l’affascinante secondogenito di Re Carlo e della compianta Lady Diana, non per nulla qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica, viene immediatamente ripresa ovunque. Stesso discorso per la sua consorte, la bellissima Meghan Markle. Da quando poi hanno deciso di lasciare non solo l’Inghilterra ma anche la vita di palazzo per andare a vivere in America, il chiacchiericcio sulle loro persone è aumentato a dismisura.

I rapporti con la famiglia d’origine per Harry sono sempre più testi. Lo sono, a onore del vero, soprattutto con il padre e il fratello William. Quest’ultimo assieme alla moglie Kate, hanno dimostrato di non voler affatto deporre l’ascia di guerra, mentre il nuovo sovrano d’Inghilterra, che sarà incoronato tale in maniera ufficiale il prossimo 6 maggio 2023, ha storto il naso quando ha visto pubblicata l’autobiografia del suo figlio ribelle.

Stiamo chiaramente parlando di Spare che ancora prima della sua uscita è stata praticamente molto chiacchierata ovunque. Il libro si è poi dimostrato un autentico successo di vendite. A quel punto il chiacchiericcio non solo intorno alla, figura di Harry, ma attorno a tutta quanta la famiglia reale inglese in toto è aumentato ancora di più, così come le difficoltà del secondogenito di Lady Diana a rapportarsi col padre e al fratello.

Harry sempre più nel mirino

Dulcis in fundo, ovviamente si fa per dire, si è anche vociferato di recente di una possibile crisi con la moglie Meghan anche per via di alcuni tradimenti, mai confermati, da parte di lei. A quanto pare si tratterebbe solo di voci ma in ogni caso hanno dato un nuovo e sonoro scossone alle chiacchiere già belle potenti che riguardano i due.

Ora che si avvicina la data dell’incoronazione di Carlo III, che verrà trasmessa in diretta in tutto il mondo, il Principe Harry è sempre più nel mirino. A quanto pare non sarà presente quel giorno e ciò ha procurato un sentimento di viva amarezza nei cuori dei suoi estimatori e del popolo inglese in toto. Tuttavia ora c’è per lui una nuova gatta da pelare. Si tratta della presenza di un suo sosia, che è un ricercato dalla polizia. I due sono praticamente due autentiche gocce d’acqua. Ed è il Caos.

Il suo sosia, i due sono identici

Si tratta di un ladro di borse di Louis Vuitton. L’immagine, divenuta ben presto virale che è stata diffusa direttamente dalla polizia del Hertfordshire, mostra un giovane vestito in maniera molto easy, con una felpetta dotata di zip grigia, jeans e una cuffia ben calata sul capo. Nonostante l’immagine si leggermente sgranata si riesce a notare immediatamente la somiglianza che ha dell’incredibile col principe Harry.

In poche parole se non si sapesse che non è lui, sarebbe davvero dura, per non dire impossibile, poterlo affermare. La speranza degli agenti è quella di riuscire ad identificare il malvivente. Tuttavia ora come ora, la notizia che fa maggiormente sorridere è per l’appunto l’incredibile somiglianza tra Harry e costui, che sta impazzando praticamente ovunque.