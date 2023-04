Fabrizio Corona vuota il sacco: “Si è vero io e Massimo abbiamo collaborato insieme” | Cosa c’è dietro il contratto stracciato

Fabrizio Corona ha finalmente rotto il silenzio: ha avuto una collaborazione con Massimo Giletti. Ecco cosa ha detto sul suo conto avvalendosi del suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona è un personaggio pubblico che ha sempre fatto parlare di sé. Nel 1998 ha iniziato a collaborare con il manager Lele Mora, dopodiché ha fondato a Milano la Corona’s, ovvero un’agenzia fotografica. Successivamente è stato il turno della Fenice srl e in contemporanea ha lanciato una linea di abbigliamento.

Nel corso della sua carriera ha fondato altre agenzie e si è occupato anche del settore editoriale, ottenendo grandi risultati. Ha pubblicato un libro con il fratello intitolato Mea Culpa mentre singolarmente ha divulgato Vita pericolosa di un fotoreporter randagio e La mia prigione.

Nel corso degli anni ha avuto modo di collaborare con grandi volti del piccolo schermo, vale a dire Massimo Giletti. Lui ha esordito come giornalista e conduttore della Rai di Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dal 2004 al 2017 ha condotto L’Arena che, una volta soppressa, poi è stata proposta da La7 come Non è l’Arena. Dal 2020 è anche un conduttore radiofonico su RTL 102.5.

Fabrizio Corona ha deciso di scrivere una lettera a Massimo Giletti in seguito alla notizia della sospensione del suo programma televisivo Non è l’Arena. Una dedica commovente supportata da tantissimi utenti social.

“Non è mai piaciuto”

“Amico mio, amante della verità…persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista, un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voca nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente. A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non è mai piaciuto”.

Poi ha proseguito: “Conosco professionisti validissimi dei team della trasmissione: autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. E’ questa la battaglia che dovreste fare voi mediocri servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo. Ti voglio bene Massimo”.

I messaggi audio e gli screenshot

E’ accaduto ciò perché nella sua trasmissione sono stati mandati in onda dei messaggi audio di Matteo Messina Denaro. Sono stati comprati da una società che collabora con Corona. Per questo motivo sembra che il programma televisivo sia stato soppresso.

Sull’argomento è intervenuto Corona pubblicando anche dei screenshot di alcune conversazioni alquanto rilevanti sulla faccenda.