Trono Over, grave denuncia pende sulla testa del volto noto: perfida vendetta | Il trono è già finito

In seguito a una forte lite al centro dello studio di Uomini e Donne non sono mancate delle denunce. Ecco chi potrebbe essere querelato e per quale motivo.

Nello studio del programma televisivo di Maria De Filippi sta accadendo di tutto. In questi giorni al centro dell’attenzione c’è stato Armando Incarnato, il quale è andato via infastidito dalle ennesime accuse ricevute. Gianni Sperti ha fatto delle insinuazioni sul suo conto in merito alla questione delle segnalazioni che arrivano sempre a lui.

Poi ha riferito che a Napoli tutti sanno che sta con una donna, dopodiché Aurora Tropea ha detto che Armando si è presentato ai provini del Grande Fratello Vip, ma è stato scartato. Il diretto interessato ha chiesto alla conduttrice di indagare per scoprire la verità. Quest’ultima lo ha tranquillizzato dicendo che non c’è niente di male se i partecipanti di UeD vogliono fare altre esperienze televisive.

Poi è stato il turno della tronista Nicole Santinelli, alle prese con Roberta Di Padua. La loro antipatia reciproca è stata scatenata dalle attenzioni della seconda per il corteggiatore Andrea Foriglio. Fin dal principio ha palesato un interesse, mandando su tutte le furie l’altra. Di conseguenza i battibecchi tra le due sono all’ordine del giorno.

In una delle recenti puntate Roberta ha rifiutato di tenere un pretendente e quando Nicole si è seduta al centro dello studio ha fatto una richiesta alla De Filippi: “Maria contatta persone impegnate, magari potrebbero avere più possibilità con lei”. Da quel momento la tensione è arrivata alle stelle e l’episodio non è finito nel dimenticatoio.

“Quella frase non la dimentico, ne risponderà”

“Non ho dimenticato cosa mi è stato detto. lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa alla quale poi ne risponderà perché lo ha fatto pubblicamente. Quando mi ha detto che da me ci vengono solo per una sera…Deve prendersi le sue responsabilità…non si da mai della poco di buono a una donna…Stai attenta quando ti rivolgi a me“. La replica è subito arrivata dalla tronista.

“Dal momento che tu hai detto di volere leggerezza, ragazzi giovani, determinati uomini si avvicinano a te. Per questo ti ho detto quella cosa, sono a posto con la coscienza. Voi sensibilità zero”.

Il biglietto di Andrea

Pare che Nicole abbia perso credibilità quando Riccardo Guarnieri ha riferito di aver visto un bigliettino dato da Andrea a Nicole durante un ballo. Il contenuto non è stato nulla di così rilevante, eppure molti si sono lamentati del fatto che lei non abbia detto nulla.

Nicole non ci ha dato peso perché presa da altre cose. Dopo aver saputo ciò, uno dei corteggiatori è andato via. L’altro è rimasto nello studio ammettendo che ci penserà su quanto accaduto.