Michelle Hunziker e Marco Predolin, la scandalo storia è finita malissimo: “Per me è morta e sepolta perché…”

Michelle Hunziker, nel suo passato una storia d’amore con il conduttore Marco Predolin. La verità sul loro legame e la fine della liason.

La splendida showgirl svizzera non è solo un’artista molto amata e apprezzata dal grande pubblico, ma anche un personaggio mediatico a tuttotondo molto chiacchierato per via del suo privato, che tale non riesce mai a rimanere. Da quando ha concluso il suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti, con il quale ha messo al mondo Aurora, che li ha resi nonni la prima volta, ha vissuto altre storie d’amore oltre che svariati flirt.

Ha sposato poi in seconde nozze il ben più affascinante e giovane imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi. Il loro matrimonio è durato 10 anni e l’ha anche reso padre delle piccole Sole e Celeste. Con i due ex mariti è rimasta in buonissimi rapporti per il bene delle loro creature. Nel 2022 ha vissuto una tarda primavera e un’estate d’intenso amore con l’affascinante medico Giovanni Angelini.

Tuttavia una volta che si sono concluse le vacanze e che la Hunziker è rientrata alla base nel suo appartamento di Milano, anche questa liason è finita. Si era anche sussurrato di un ritorno di fiamma con Tomaso ma, a quanto pare, come hanno sussurrato alcuni amici dell’ex coppia, non c’è stato davvero più nulla da fare in tale direzione.

Michelle e la sua passata liason con Predolin

Ora, come ha rivelato la stessa Michelle a Verissimo, è single e sta benissimo così. Si gode il suo nuovo stato di nonna e i suoi successi lavorativi. Attualmente la troviamo nuovamente al timone di Striscia La Notizia accanto all’amico e collega Gerry Scotti. Tuttavia nelle ultime ore in Rete si è anche tornati a parlare di un suo vecchio amore.

Si tratta di Marco Predolin, con il quale lei ha avuto una relazione quando era molto, molto giovane e ben prima ancora di conoscere Eros. La loro liason ha fatto molto discutere, anche perché ha avuto vita negli Anni ’90, quando la Hunziker, per altro, non era ancora maggiorenne.

La dichiarazione di Predolin che sconvolge

Lo stesso Predolin ha raccontato: “Uscivamo insieme quando lei ha cominciato a lavorare, grazie a me, a Parma… Poi ha posato per Roberta, la sua immagine ha iniziato a decollare, mentre la nostra storia è finita molto male. Lei si è messa con Eros e tutto il resto è cronaca”. Tuttavia queste sono solo dichiarazioni alquanto datate e quando è stato contattato da TV Blogo, Predolin ha sostenuto di non volerne più parlare dal momento che quella storia per lui è “morta e sepolta”.

Per fare capire le sue intenzioni in tale direzione ha anche aggiunto, parlando con il suo interlocutore, che non sapesse di chi stava parlando, lanciando così una frecciatina, nemmeno tanto velata, alla splendida Michelle, che ora sta vivendo, fortemente emozionata, la sua nuova vita da nonna del piccolo Cesare Cerza.