Ilary Blasi, come si è conciata per il saggio della figlia: per alcuni veramente schiatta

Ilary Blasi, la bellissima conduttrice e showgirl romana fa nuovamente parlare di sé. Il suo look per il saggio della figlioletta Isabel.

Ha fatto certamente molto clamore praticamente ovunque la fine del suo lungo matrimonio con l’ex numero 10 della Roma Francesco Totti. I due, prima diventare marito e moglie, sono stati per un certo periodo di tempo dolcissimi fidanzati. La loro storia è stata definita una vera e propria favola d’amore.

Bellissimi, amatissimi e vincenti nelle rispettive professioni, nonché complici e molto innamorati, erano considerati il vero volto della felicità coniugale. Insieme hanno costruito una bella famiglia, mettendo al mondo ben tre figli. Stiamo chiaramente parlando di Christian e Chanel, oggi grandicelli, e della piccola di casa Isabel.

Da circa un mese a questa parte gli ex coniugi stanno affrontando le cause di separazione e successivamente di divorzio, presso il tribunale di Roma. Tra le tante questioni in ballo c’è anche l’affidamento delle loro creature. Ultimamente poi Ilary è stata paparazzata in compagnia della piccola Isabel e del suo nuovo compagno di vita, che da qualche mese a queste parte le fa battere di nuovo il cuore, durante un bel pomeriggio al parco.

Appagata sotto ogni punto di vista

Stiamo parlando dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale non si nasconde più e fa decisamente sul serio. Difatti dopo le presentazioni con gli amici più cari, nel corso di alcune cene, è stata la volta delle presentazioni in famiglia. Ora la Blasi è impegnatissima per via della conduzione della nuova stagione dell’Isola Dei Famosi, che ha visto riconfermato nel ruolo di inviato il simpatico Alvin.

C’è stato tuttavia un cambio dal punto di vista degli opinionisti; se infatti da un lato è rimasta nel suo ruolo la carismatica Vladimir Luxuria, non si può dire lo stesso di Nicola Savino, sostituito dal bravo e accorto Enrico Papi. Ilary è stata poi di recente ospite della grande amica del cuore Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è mostrata più bella, grintosa e solare che mai per la gioia dei suoi tanti estimatori.

Un’outfit semplice ma mozzafiato

Tuttavia ora che ciò sta facendo molto parlare di lei in Rete è stato l’outfit che l’ex signora Totti ha deciso di indossare per andare ad assistere al saggio della figlioletta. Capelli sciolti, cappellino da baseball, maglietta nera e pantaloni a vita alta beige e scarpe da ginanstica. Un look decisamente easy e sportivo che ha mandato letteralmente in orbita i suoi fan.

Ilary, è decisamente al top. Ha ritrovato il sorriso e nei suoi meravigliosi occhi oggi c’è una luce nuova. È appagata dal punto di vista professionale e innamoratissima del suo Bastian, che contraccambia appieno i suoi sentimenti. I suoi figli letteralmente l’adorano e il numero dei suoi fan sta aumentando a dismisura. E lei è sempre più felice.