Rai, purtroppo la conduttrice ha perso la battaglia: non c’è stata proprio speranza

Cattive notizie per l’amatissima e stimatissima conduttrice Rai. Ormai è più che lampante. Ha proprio perso la battaglia.

Oggigiorno l’offerta televisiva è davvero molto ampia, oltre che assai diversificata. Da quando poi sono nate e decisamente e assai potenziate le varie piattaforme streaming, alcune delle quali a pagamento, mentre altre totalmente free, sia gli show che i film, oltre che le varie serie TV che appassionano il grande pubblico, sono diventati sempre di più.

Se inizialmente la scelta di sfruttare tali piattaforme era più legata a un target di giovani e giovanissimi, ora non è più così. Al di là di ciò, anche la cosiddetta televisione tradizionale piace ancora molto, soprattutto ad un target di persone più adulte e più abitudinarie. Se poi si tratta della programmazione del sabato sera, solitamente dedito al divertimento e al mero relax, la questione si fa ancora più ghiotta e interessante.

Tanto più che solitamente quando si accende la TV in quel frangente è per trascorrere delle ore liete o da soli o in compagnia dei propri cari o amici. Sovente poi possono anche vedere assieme a noi il programma o il film scelto i nostri figli o nipoti. Per tale motivo talora si opta per un prodotto che possa essere adatto a tutti quanti, oltre che solleticare la curiosità e l’interesse di ognuno.

Il duro lavoro dei vertici delle Reti e non solo

Ergo, si opta per lo più per programmi di intrattenimento, dove c’è spazio per molte esibizioni, non solo canore per la verità, e la presenza di tantissimi ospiti. In tale direzione sia le Reti Rai che quelle Mediaset si mettono sempre in moto per cercare di dare il massimo e dare quindi in pasto al proprio pubblico qualcosa di unico. Così facendo i rispettivi AD si augurano che i telespettatori scelgano la loro realtà piuttosto che un’altra.

Chiaramente ciò può dipendere anche dal prodotto che si offre e pure da chi ne è al timone. Non per nulla esiste il classico zoccolo duro di estimatori, che seguono il loro conduttore o conduttrice del cuore in qualsiasi sua avventura televisiva, oltre che sulle varie pagine Social. Tuttavia pare che ora un’amatissima conduttrice, che opera da tantissimi anni all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini, abbia definitivamente perso la battaglia con la sua agguerrita rivale delle Reti Mediaset. Fuori il nome.

Milly contro Maria

Stiamo parlando della meravigliosa Milly Carlucci, che con la nuova edizione del Cantante Mascherato, promossa al sabato sera, non ha dato i risultati sperati. Nonostante lo show sia molto bello e assolutamente spettacolare, è stato sempre clamorosamente battuto a colpi di share da Amici, in particolare dalla sua seguitissima fase serale.

Dati alla mano, Maria De Filippi ha proprio stracciato la collega. Ed è per tale motivo che non si può più nemmeno parlare di sfida tra di loro in tale direzione. In ogni caso la Carlucci, che è un’immensa professionista, non ha gettato la spugna e ha sempre proposto al suo pubblico esibizioni meravigliose da parte dei concorrenti e momenti sia molto emozionanti che assai divertenti.