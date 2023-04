Arisa, col cuore spezzato: “Federica ti auguro di avere ancora del cibo” | Parole strazianti dopo Amici

Arisa non riesce a riprendersi, ha il cuore spezzato, quelle che le dedica sono parole strazianti dopo la sua esperienza di Amici. Augura a Federica di avere ancora tanto cibo da dare, non riesce ad andare avanti, troppo dolore.

Non è facile dover dire addio ad una persona che si stima, però purtroppo le cose succedono, quando si incontra un’anima pura se ne rimane abbagliati. Ed è successo questo ad Arisa, per questo fa fatica a ricomporre i pezzi del suo cuore distrutto in mille pezzi, “per colpa” di Federica. Supererà anche questa?

Amici: ne rimarrà uno solo

Amici di Maria De Filippi è il famoso talent, che dà la possibilità agli allievi selezionati di mettersi in gioco e imparare il più possibile, grazie alla professionalità dei loro insegnanti, su quello che sperano potrà diventare il loro lavoro. Ci sono ballerini e cantanti, i quali sfidandosi “all’ultimo sangue” in competizioni molto difficoltose, verranno eliminati durante le varie serate, finché come diceva Highlander, “ne rimarrà uno solo“.

Le eliminazioni non sempre sono accettate di buon grado, soprattutto dai fan che seguono il programma che ha reso famosi nomi come Alessandra Amoroso e Emma, in maniera molto intensa. Nonostante le vittorie e le sconfitte, ogni studente se guarderà questa esperienza dal lato giusto, tornerà a casa con un bagaglio culturale molto più colmo di quando sono arrivati al talent.

Durante l’ultima sfida trasmessa in tv, il pupillo di Alessandra Celentano, Ramon, prima di sapere il verdetto della sua performance, ha dichiarato: “Grazie di tutto, mi sono sentito di nuovo in famiglia ed è la cosa che ho sempre desiderato. Sono stato coccolato e amato da tantissime persone e ogni giorno ero sempre più stupito perché non ho mai avuto questa cosa, sono sempre stato molto solo. Qui invece ho avuto l’onore di contarle su più di una mano, ed è stato molto bello. È stata luce essere qui dopo tante lotte e battaglie. Spero che le persone con cui ho lavorato siano orgogliose di me”.

Le commoventi parole di Arisa

È un’Arisa con il cuore spezzato quella che abbiamo sentito sui social, con un commovente post dice addio a Federica Andreani con queste strazianti parole. Come tutti saprete, la competizione tra Federica e Ramon, ha visto il ballerino uscirne vincitore e la cantante costretta ad abbandonare la scuola di Amici. Federica ha lasciato il segno nel cuore di tutti, soprattutto in quello di Arisa la quale ha voluto salutarla a modo suo con un triste post social:

“…Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui. Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatto sentire importante per te…Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi…”.

Una Federica molto più cresciuta di quanto è entrata ha dichiarato: Non credevo di entrare ad Amici, non avevo mai fatto una lezione di canto. Ora sono sicura di me stessa…”.