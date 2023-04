Unomattina, Tiberio Timperi apre con un tristissimo annuncio: “E’ scomparsa” | Lacrime a flotte

Tiberio Timperi inizia Unomattina in Famiglia con un tristissimo annuncio, purtroppo la donna è scomparsa, lacrime in studio, non la rivedremo mai più. Il mondo Rai non sarà più lo stesso.

Unomattina in Famiglia in lutto. È un tristissimo annuncio quello comunicato da Tiberio Timperi il quale ne decreta la scomparsa. Lacrime a flotte per questa perdita totalmente inaspettata, questa donna famosa ha cambiato veramente il modo di pensare della gente, nulla sarà più come prima.

Quando succedono questi eventi tragici, non è mai facile andare avanti. La morte di un personaggio famoso, soprattutto se nella sua vita con le sue azioni ha lasciato qualcosa di bello, non è mai facile da superare. Un Timperi così commosso non l’avevamo ancora mai visto. Anche la sua vita non sarà più la stessa?

Tiberio Timperi non si accontenta mai

Tiberio Timperi è il noto conduttore e giornalista italiano, nato a Roma nel 1964. Tra i tanti lavori che ha intrapreso durante la sua carriera lavorativa, oggi è uno dei volti cardine del programma della Rai, Unomattina in Famiglia. Se ha sempre saputo come sarebbe stata la sua vita lavorativa, in quella sentimentale ha perso la bussola da molto tempo. Dopo tre anni di fidanzamento, nel 2005 sposa quella che allora era la sua compagna, Orsola Gazzaniga, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Daniele Timperi.

Dopo pochi mesi però il matrimonio è finito e per anni Tiberio e Orsola sono andati avanti per vie legali per quanto riguarda l’affidamento del figlio, vinto poi dalla mamma del ragazzo. A tal proposito Timperi scriverà diversi libri sull’argomento, esordendo con una frase molto criticata: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”.

Per quanto riguarda la sua attuale vita sentimentale si professa single, in una recente intervista ha dichiarato: “…Spero sempre che la vita mi sorprenda quando meno me lo aspetto ma, in generale, tutti si cercano, pochi si trovano e molti si accontentano: io non ho intenzione di accontentarmi…Scendere a compromessi non fa parte del mio vocabolario: non nel lavoro e nemmeno nella vita privata. Da solo sto bene: se mi devo mettere con una persona devo stare meglio…”.

Il triste annuncio

Durante l’apertura di Unomattina in Famiglia, Tiberio Timperi insieme alla sua collega, Ingrid Muccitelli, hanno omaggiato una grande donna, morta a 93 anni qualche giorno fa, stiamo parlando della stilista Mary Quant, mamma a tutti gli effetti della minigonna.

Timperi ha dichiarato: “Tutta quell’esposizione agli occhi di oggi non fa più effetto, però l’invenzione della minigonna ha rappresentato un momento storico diventando uno dei simboli dell’emancipazione femminile. Mary Quant era come se volesse dire: indossate la minigonna, guardate che la vita è meravigliosa!”.

La Muccitelli ha poi ricordato la frase storica che la Quant ripeteva sempre: “Sono state le ragazze della King’s Road ad inventare la minigonna”.