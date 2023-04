“La conosco da quando è piccola”: Veronica Peparini ‘sbugiarda’ Isobel | Ma non viveva in Australia?

Veronica Peparini sui social ha svelato un particolare che potrebbe mettere in dubbio le parole della ballerina Isobel Kinnear. Ecco cosa non è passato inosservato ai suoi follower.

Veronica Peparini per tanti anni è stata una maestra della scuola di Amici di Maria De Filippi. Accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ha condiviso l’ultimo anno per poi salutare i telespettatori. Ora al suo posto c’è Emanuel Lo, il quale sta riuscendo nell’impresa di aver sostituito una maestra del suo calibro.

Molti si sono chiesto perché sia andata via dal talent show, dunque la risposta non è tardata ad arrivare: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento…Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone a cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisiva”.

Poi ha aggiunto durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Grazie a tutti per la fiducia in questi 10 anni…Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante. Cosa penso di Emanuel Lo? Un buon professionista nel suo campo“.

Nonostante non sia più parte integrante del team di Maria De Filippi, segue ugualmente da casa gli ex colleghi alle prese con gli allievi. Di recente si è soffermata su Isobel, ovvero quella considerata la probabile vincitrice della categoria di danza di quest’anno. Ai follower la Peparini ha svelato un dettaglio che potrebbe far dubitare su quanto detto dalla giovane.

La rivelazione dell’ex maestra di Amici

Maria De Filippi ha spiegato che Isobel doveva fare il suo ingresso nella scuola a settembre, però è stato posticipato perché ha avuto più tempo per imparare l’italiano. Ha 19 anni e proviene dall’Australia dove lavora con la Dream Dance Academy. Nel 2018 ha vinto il premio Australia’s Dancer of the Year e con Christian Stefanelli, ex allievo di Amici, ha collaborato. Poi nella scuola la Celentano le ha subito data la maglia del Serale.

La Peparini ha ammesso che in realtà già la conosce da tempo, precisamente quando era una bambina. In effetti se da anni si dedica alla danza, è probabile che si siano incontrate qualche volte e magari avranno anche lavorato insieme. La professionista non è entrata nei dettagli.

Il parere del web

Non si sa se Isobel sia single o fidanzata. Lo stesso discorso vale anche per il luogo di provenienza. Una cosa è certa: non è passata inosservata per la bravura e la bellezza.

Molti sostengono che lei o Ramon potrebbero portare a casa la vittoria della categoria di danza. Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale di quest’edizione.