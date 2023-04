Elettra Lamborghini, arrivata in Rai ridotta uno straccio: mai vista una cosa così in tv

La meravigliosa cantante KO. I suoi fan sono seriamente preoccupati per lei. Che cosa le è successo?

Elettra Lamborghini è diventata sempre di più un personaggio a tuttotondo, molto apprezzato e nel contempo chiacchierato. Da poco la troviamo anche al comando di una nuova trasmissione comica, in onda sul 9, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori. Dopo aver svolto il ruolo di conduttrice insieme ad Alessandro Di Sarno edizione 2021 di Miss Italia, pare che sia anche questa una strada professionale che la bella Elettra vuole percorrere sempre di più.

L’abbiamo anche vista in qualità di opinionista de L’Isola Dei Famosi. Di recente tuttavia l’artista ha fatto molto chiacchierare per la sua ospitata a Belve, condotto dalle meravigliosa Francesca Fagnani. Fatto sta che non abbiamo mai visto la chiacchierata tra le due in TV, il motivo? Lo ha spiegato la stessa Fagnani durante un intervista per il Rolling Stone.

“Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi mi viene e poi mi inizia a dire taglia questo, taglia quest’altro ho famiglia e problemi, come la Lamborghini“, ha spifferato la giornalista. Elettra poi è stata anche molto chiacchierata in tempi più recenti per il difficile rapporto che ha con la sorella Ginevra, vippona di punta della settima edizione del GF Vip.

Elettra fa preoccupare i suoi estimatori

Anche lei oggi è lanciata più che mai, non solo nel vasto mondo della musica, ma anche dello spettacolo in generale. Tutt’ora non si conoscono le reali e profonde ragioni che hanno allontanato le sorelle, ma quel che è certo è che la maggiore ha intimato la minore attraverso i suoi legali di non parlare mai di lei durante la sua intensa esperienza all’interno della Casa Più Spiata d’Italia.

Qui ha fatto molto parlare di sé per il suo avvicinamento all’affascinante Antonino Spinalbese. Tornando ad Elettra, la cantante di recente ha fatto prendere proprio un bello spavento ai suoi fan. È infatti apparsa durante una sua ospitata in Rai molto affaticata. Inizialmente in studio si è creata una situazione di stupore e poi di leggero panico, quando si è capito che lei non stesse scherzando.

Come si è mostrata da Mara

In poche parole la bella Elettra era stata colpita dal colpo della strega, pertanto si sentiva stranita e ha dimostrato visibili difficoltà nei vari movimenti, soprattutto quando si è dovuta sedere innanzi alla conduttrice del noto contenitore domenicale, quale Domenica In. La meravigliosa Mara Venier è rimasta sconvolta del suo stato di salute e le ha prestato immediatamente soccorso.

Il video è diventato in men che non si dica virale e il momento della sua ospitata è stato molto seguito. Tra l’altro quest’ultima è avvenuta proprio in occasione di Pasqua, per la quale la Lamborghini aveva preparato per i suoi estimatori una dolcissima sorpresa, ovvero un uovo di cioccolato disponibile in varie versioni, sia in quella più easy che in quella deluxe. Tuttavia ora Elettra sta bene, ergo i suoi estimatori possono tirare un bel sospiro di sollievo.