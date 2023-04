Siediti: quando scoprirai quando guadagna Gerry Scotti le tue gambe cederanno | Cifra astronomica

Gerry Scotti è uno dei conduttori delle Reti Mediaset più amati e apprezzati dagli italiani di ogni età. Ma sapete quanto guadagna? Una cifra da capogiro.

È indubbiamente un grande professionista, con alle spalle una gavetta e un curriculum di tutto rispetto il bravo, simpatico ed empatico Gerry Scotti. Volto TV molto presente sul Piccolo Schermo, grazie all’immenso amore che il Grande Pubblico prova da tempo per lui, è diventato anche un testimonial molto accreditato e ricercato per svariate realtà.

Da un paio di mesi è ritornato a farci divertire in prime time con a nuova e assai spassosa edizione dello Show Dei Record. Ogni sera poi, da qualche giorno a questa parte, ci tiene compagnia accanto alla splendida collega e amica Michelle Hunziker al timone di Striscia La Notizia. In autunno e in inverno ha nuovamente svolto il ruolo di giudice all’interno del programma del sabato sera di Canale 5. Stiamo chiaramente parlando di Tu Si Que Vales.

Qui ad affiancarlo in questa avventura ci sono Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Con quest’ultima Gerry ha un rapporto speciale, visto che sono davvero molto ma molto amici. Tra l’altro il conduttore ha speso di recente parole a dir poco splendide nei confronti dell’adorato marito di Queen Mary, ovvero Maurizio Costanzo, che ci ha lasciati da un paio di mesi.

La gratitudine di Gerry a Maurizio Costanzo

Lo ha definito il suo maestro e lo ha ringraziato per tutti i numerosi insegnamenti che gli ha donato, che lui ha poi seguito alla lettera. Inoltre, come ha candidamente confessato lo stesso Gerry, se oggi ha raggiunto importantissimi traguardi ed è diventato lo stimato professionista che è, lo deve anche e soprattutto a lui. E come tale, come chiacchierano molti utenti sul Web, dovrebbe guadagnare una bella cifra.

In tantissimi hanno iniziato a chiedersi a quanto ammonti lo stipendio di Scotti all’anno. Prima di dire la cifra tonda tonda va sottolineato, per dovere di cronaca, che essa è la summa non solo dei compensi ottenuti per il suo lavoro in TV, in qualità di conduttore e di giudice, ma anche, come poco fa accennato, di testimonial di svariate realtà.

Il compenso e il secondo lavoro di Gerry

Facendo tutti questi doverosi calcoli, secondo il prestigioso The Italian Times, Gerry può vantare uno stipendio annuale dalla bellezza di 10 milioni di euro. Ovviamente si tratta di numeri importanti e non di certo comuni. In ogni caso tale cifra può essere variabile a seconda degli impegni e dei lavori effettuati dall’artista.

Tra l’altro Scotti, a telecamere spente e lontano dal vasto mondo dello spettacolo, svolge anche un altro lavoro, una sorta di Piano B. Difatti è un eccellente e vincente imprenditore nel settore vinicolo, attività di cui ha anche parlato in televisione e durante alcune interviste a cuore aperto per svariate testate giornalistiche.