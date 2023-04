Melissa Satta, il figlio è il mix perfetto tra mamma e papà: è di una bellezza disarmante

Il piccolo Maddox Prince Boateng da poco ha compiuto nove anni e molti sostengono che sia identico ai genitori. Ecco una foto che lo conferma.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Lei è un’ex velina di Striscia la Notizia che ha fatto la storia del programma di Antonio Ricci, dopodiché si è rimboccata le maniche per costruire una carriera televisiva degna di rispetto. Lui, invece, è un noto calciatore e attualmente indossa la maglia dell’Herta Berliner Sport-Club.

I due sono convolati a nozze nel 2016, però dopo tre anni hanno vissuto una crisi che ha spinto entrambi a prendere una decisione drastica. Inutile è stato il tentativo di recuperare il rapporto e così nel 2020 si sono detti addio. Lui si è mostrato in pubblico con Valentina Fradegrada, un’imprenditrice italiana, per poi sposarla nel 2022.

Melissa Satta, invece, l’anno scorso ha presentato al figlio il compagno Matteo Berrettini. All’inizio hanno vissuto la relazione lontano da occhi indiscreti, ma poi sono usciti allo scoperto in occasione del 37° compleanno dell’ex velina. Baci e abbracci sono stati immortalati e divulgati sui social.

Il piccolo Maddox è nato il 15 aprile 2014. Nonostante abbia vissuto la separazione dei genitori, quest’ultimi non gli hanno mai fatto pesare la situazione. Sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il suo bene. In questi giorni ha festeggiato il nono compleanno e una foto non è passata inosservata.

La somiglianza è incredibile

Essendo un personaggio pubblico, Melissa Satta tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Scatti artistici e non sono sempre ben accettati dai tantissimi follower che non esitano a mettere un like e lasciare commenti. Di recente ha condiviso un post con una serie di foto della festa di compleanno di Maddox. Gli auguri sono stati fatti da personaggi televisivi, come Beatrice Valli, Elisabetta Canalis e Giuliana Moreina.

Tutti sono concordi nel dire che Maddox abbia delle caratteristiche della madre evidenti mentre altri vedono in lui la copia del padre. Ciò che conta è che sia un bambino e felice. Del resto sia la Satta che Boateng si prodigano affinché possa esserlo.

“Non ho tradito”

Sulla rottura il calciatore è intervenuto per mettere in chiaro le cose: “Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi…non stavo bene mentalmente, dovevo ritrovare me stesso…eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

Adesso è felice con Valentina mentre la Satta è la partner di uno degli sportivi più amati dalle donne. Per fortuna entrambi ora sono di nuovo sereni accanto ad altre persone.