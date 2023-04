Wax è “stra raccomandato” : “Ora avete la prova” | Ennesimo boccone amaro per Maria

Dopo l’ultima esibizione, c’è chi insinua insistentemente che Wax sia raccomandato, quella ne è stata una prova. Ennesimo boccone amaro per Maria De Filippi, la quale palesemente a disagio non sa come uscire da questa situazione.

Dopo gli ultimi eventi successi ad Amici, una voce sempre più insistente circola sul web, “il cantante Wax è raccomandato, ora avete la prova”. Ennesimo boccone amaro per la De Filippi, la quale non sa che dire. Cosa farà Maria adesso?

C’è chi va e chi rimane, la politica del gioco di Amici di Maria De Filippi è sempre stata questa, ma da qualche giorno il talent di Queen Mary è finito al centro di una grossa bufera. I fan non sono felici di quello che stanno vedendo e soprattutto non sono in sintonia con i giudizi dei professori, loro avrebbero scelto diversamente. Ovviamente noi profani possiamo farci un’idea e un nostro giudizio personale, ma l’ultima parola spetta ai professionisti.

La sviolinata che non è piaciuta

Perché la voce insistente di Wax raccomandato sta facendo il giro del web? Dobbiamo fare un passo indietro al momento della sua ultima esibizione. In pratica il cantante ha fatto quella che a detta di molti è stata una grossa “sviolinata” a Maria De Filippi, alla quale ha dedicato parole di gratitudine e ammirazione con una canzone.

Basatosi su una canzone di Giorgio Gaber, con “una rappata” a detta di molti, particolarmente discutibile, ha cantato alla De Filippi: “Chiedo scusa se parlo di Maria…È la persona che mi ha dato una chance, la persona che mi dirà sempre la verità…Mi è difficile parlare di Maria, mi hai cambiato la vita…”.

Una De Filippi visibilmente emozionata e anche imbarazzata ha applaudito il giovane alla fine della sua performance, insieme agli altri giudici e studenti, in quanto in molti si sono riconosciuti nelle sue parole, soprattutto Giuseppe Giofrè il quale ha dichiarato: “Wax, vorrei ringraziarti perché hai detto cose che avrei voluto sempre dire anch’io a Maria, ma non ho mai avuto il coraggio”.

La serenata che divide

Dopo l’esibizione, a detta di molti calcolata” di Wax, il pubblico da casa si è scatenato sui social, dichiarando che il giovane cantante è raccomandato e dopo questa sua esibizione ora ne hanno le prove. Non si sa come risponderà Maria De Filippi, la quale per lei risulta essere l’ennesimo boccone amaro a cui deve sottoporsi. Se in studio Wax ha ottenuto il consenso e l’applauso generale, sui social non è stato proprio così.

Il cantante ha alzato un caos mediatico in quanti in molti contestano l’eliminazione di Federica, a detta loro molto più brava di Wax, quindi in molti si chiedono come abbia fatto ad essere ancora ad Amici. Tra i tanti commenti rilasciati dopo la sua esibizione, i più quotati sono stati: “Ma siamo seri? Questa è roba solo da “Nuovi mostri” di Striscia la Notizia” e ancora “Mi chiedo come mai uno come questo sia ancora lì dentro. Federica si trova fuori… non penso che devono decidere i giudici chi uscire o restare ma il pubblico”. Per ultimo: “Dire che ha stufato è dire poco…quando se ne va?”.

Questi e tanti altri commenti sono stati rilasciati sulle pagine social ufficiali di Amici di Maria De Filippi e voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta l’esibizione di Wax o siete d’accordo con gli altri followers?