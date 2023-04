È sempre mezzogiorno ‘cancellato’, l’appello della Clerici è commovente: “Vi prego, mandatelo in onda”

Antonella Clerici lancia un appello molto accorato e ricco di sentimento. La Rai lo deve ascoltare.

Da diversi anni a questa parte la splendida Antonella Clerici ci fa compagnia nei giorni feriali esattamente poco prima dell’ora di pranzo con il suo seguitissimo È Sempre Mezzogiorno. Qui, insieme ai suoi amici chef e altri svariati collaboratori, nonché talvolta pure qualche vip, tra una chiacchiera e un gioco, ci delizia con squisite ricette, sia dolci che salate.

Ricette che talora trovano ampio spazio, non solo nel magazine ufficiale della nota e amatissima trasmissione di Rai Uno, ma anche nei vari volumi di cucina scritti dai suoi più grandi e indiscussi protagonisti. Lei è considerata, a buona ragione, la vera regina dei fornelli in TV. Una definizione molto dolce e simpatica che non solo le calza a pennello ma che, a quanto pare, le piace pure tantissimo.

Del resto Antonella non ha mai nascosto il suo amore per la cucina e per il buon cibo, così come per la natura in generale. Non per nulla da anni ha scelto di vivere in una meravigliosa casa nel bosco, che mostra con tanta generosità sui suoi vari profili Social, in particolare su Instagram. Qui ama rilassarsi e ricaricare le pile, leggendo talora splendidi libri, che consiglia poi ai suoi estimatori.

La vita di Antonella a telecamere spente

In questa casa da fiaba si è trasferita per convivere con l’affascinante Vittorio Garrone, il suo affascinante compagno, e con la figlia Maelle, oggi adolescente, nata dalla passata unione della conduttrice con il più giovane Eddy Martens. La Clerici adora anche compiere lunghe e rigeneranti passeggiate, sia da sola che in compagnia dei suoi amatissimi cani, nel bosco, che attornia in maniera elegante la sua splendida dimora.

Chiaramente, come ha confessato la stessa in TV, questo è un ottimo escamotage non solo per rilassarsi, ma anche per mantenersi in forma. Tra l’altro, nell’ultimo periodo, lei ha anche rivelato di aver seguito una dieta sana, varia ed equilibrata e di aver aumentato l’esercizio fisico. Insomma, Antonella è più bella e in forma che mai, ma ora ha dovuto affrontare un piccolo dolore a livello professionale. Ha lanciato così in TV un accoratissimo appello all’Azienda di Viale Mazzini.

L’accorato appello di Antonella

In poche parole la Rai ha tolto dal palinsesto di Rai Italia È Sempre Mezzogiorno. A causa di ciò, gli italiani che vivono all’estero non possono vederlo. Pertanto Antonella ha chiesto espressamente e pubblicamente alla realtà dove lavora da tantissimo tempo di provvedere a reinserirlo in seguito anche a varie segnalazioni in merito che lei stessa ha ricevuto.

Tuttavia, la Clerici ha fatto sapere che la programmazione su Rai Italia di È Sempre Mezzogiorno dovrebbe riprendere a settembre 2023. Ora Antonella si appresta a chiudere nel prossimo mese la stagione televisiva 2022/2023 della sua trasmissione culinaria, in attesa di ritornare in autunno più carica e solare che mai, per l’immensa gioia dei suoi numerosi fan, compresi, lei se lo augura di cuore, quelli che vivono al di fuori dei confini italiani.