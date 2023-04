Daniele Dal Moro, quando lo scoprirà saranno guai: Oriana vittima di un disgustoso gesto

L’altra notte in discoteca Oriana Marzoli è stata protagonista di uno spiacevole episodio per colpa di terzi. Ecco quale potrebbe essere stata la reazione di Daniele Dal Moro.

I due ragazzi ormai sono una coppia a tutti gli effetti. All’inizio nessuno credeva nella loro relazione, però con il tempo si sono ricreduti. Infatti adesso si dichiarano felici l’uno accanto all’altra. Basta pensare che si sono riabbracciati subito dopo la sua uscita dalla casa del Gf Vip nella puntata finale. Per un pelo ha sfiorato la vittoria, data dal pubblico a Nikita Pelizon.

Entrambi si sono messi in gioco davanti alle telecamere in un secondo momento, eppure sono riusciti a conquistare i telespettatori creando delle dinamiche avvincenti. Lei si è avvicinata ad Antonino Spinalbese e dopo qualche settimana quest’ultimo ha deciso di troncare. La ragazza difficilmente ha voltato pagina per poi condurre il suo percorso nel reality da sola.

Tuttavia giorno dopo giorno l’attrazione per Daniele è stata tale che si sono lasciati andare in tenere effusioni, nonostante lui si sia frenato all’inizio. Il motivo? Non credeva nelle buone intenzioni di lei. Ha cambiato idea vivendola nel quotidiano e in seguito all’ingresso dell’ex fidanzata Martina Nasoni.

Sono stati in grado di affrontare la situazione, anche la squalifica di lui. I fan sono contenti per la loro love story, ma sono allo stesso tempo preoccupati perché Daniele potrebbe andare su tutte le furie per quanto accaduto contro la volontà della fidanzata l’altra sera in discoteca. Ecco cosa è successo.

Un gesto del tutto inopportuno

Oriana è entrata nel cuore degli italiani, dato confermato dal fatto che abbia ottenuto la seconda posizione nell’ultima edizione. Per questo motivo i locali non esitano a invitarla alle serate e lei accetta volentieri di trascorrere delle serate piacevoli a suon di musica. L’altra sera, per esempio, è stata ospite d’onore nella discoteca Villa Bonin di Vicenza e si è verificato un qualcosa condiviso sui social.

Nel video pubblicato su Twitter si nota che un ragazzo allunga la mano per toccarle il sedere. Lei ha fatto finta di niente, quindi in tanti hanno criticato il suo silenzio. Altri utenti social hanno definito il suo atteggiamento maturo: “E’ stata intelligente perché così facendo ha evitato che potesse scoppiare la rissa per l’accaduto. Non credo che le abbia fatto piacere come vogliono far credere”.

Il silenzio di Oriana

Oriana ha preferito non parlarne e lo stesso discorso vale per Daniele. Un episodio che ha infastidito tante donne, le quali non tollerano che ancora oggi non possono divertirsi senza il timore di imbattersi in certi individui.

Ciò dimostra che Oriana ha dalla sua parte la maggior parte degli utenti social. Sicuramente apprezzerà le parole di sostegno di coloro che hanno imparato ad amarla durante la sua permanenza nella casa del Gf Vip.