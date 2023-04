“Andata affanc….lo”: Harry e Meghan zittiti una volta per tutte | Per loro la dura sentenza

Harry e Meghan nuovamente nella bufera. Ora c’è anche chi li ha mandati in maniera poco gentile letteralmente a quel pase. I loro estimatori sono sconvolti.

Sono ancora loro le vere pecore nere della mitica e chiacchieratissima Royal Family. Ora che poi la tanto attesa data dell’incoronazione di Re Carlo III, indetta per il 6 maggio 2023, è sempre più vicina, il chiacchiericcio, riguardo anche a loro, è diventato a dir poco frastornante e incessante.

Inizialmente si mormorava del fatto, per certe persone decisamente indecoroso e fuori luogo, della mancata presenza di entrambi all’incoronazione, non essendo affatto graditi, non solo a Carlo, ma nemmeno al figlio primogenito William e alla sua splendida consorte Kate Middleton.

Ora pare che l’invito sia stato esteso solamente al Principe Ribelle a non alla sua splendida moglie, che del resto è sempre stata vista di cattivo occhio dalla Corona Inglese, oltre che dalla Stampa Britannica. La notizia ha destato molto scalpore e ora come ora non si sa se Harry abbia accettato o meno tale singolare invito.

Rapporti ancora tesi con la Royal Family

In ogni caso i rapporti con la sua famiglia d’origine sono ancora molto tesi e ben lontani dall’essere dipanati. Insomma, i suoi familiari non hanno affatto preso bene la sua scelta, oramai messa in atto svariati anni fa, non solo di lasciare la vita di palazzo, ma anche l’Inghilterra, per vivere in America con la su Meghan.

Una scelta, secondo molte fonti vicine alla Corona, indetta dalla Markle, che non si è mai sentita accettata dalla famiglia del marito e che ha sofferto tantissimo per le rigide regole imposte dall’etichetta. Quando poi è uscita Spare, la fortissima biografia di Harry, il clamore intorno alla figura del secondogenito di Carlo e Lady Diana, si è quadruplicato. Ed è anche a causa di tale testo che un noto cantante ha espresso in modo molto colorito un suo pensiero.

Il famoso vicino di casa li ha mandati a quel paese

Si tratta di un vicino di casa della coppia, che ha fatto indubbiamente la storia della musica del mondo. Sebbene sia nato a Londra, da svariati anni risiede a Malibù e vive accanto ad Harry e Meghan. Si stratta di John Lydon, storica voce dei Sex Pistols, che li ha bellamente mandati a quel paese e che non ha affatto apprezzato il fatto del modo di sparare a zero nei confronti dei suoi cari da parte di Harry.

“Vorrebbero essere normali e non avere tutti i riflettori puntati, ma si dimenticano che prima abitavano a Buckingham Palace. Andate af... Vuoi passare inosservato? Allora stai zitto e non attirare l’attenzione.”, ha dichiarato al Telegraph il noto artista. Tra l’altro ora, al di là di questa forte dichiarazione, pare che Harry e Meghan, oltre non essere più particolarmente stimati in Inghilterra, non lo siano più nemmeno in California, per l’immenso dispiacere die loro fan.