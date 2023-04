Mediaset, contratti stracciati: Pier Silvio le ha cacciate senza scrupoli

L’AD delle Reti Mediaset, l’affascinante Pier Silvio Berlusconi scatenato più che mai. Potrebbe aver già stracciato i loro contratti, i telespettatori sono senza parole.

Da qualche tempo a questa parte il compagno di vita della brava e bella Silvia Toffanin si è dimostrato più agguerrito e determinato che mai. Non per nulla è intervenuto letteralmente a gamba tesa nelle scorse settimane, poco prima della chiusura, per ristabilire l’ordine all’interno della settima e chiacchieratissima edizione del GF Vip.

A Pier Silvio non andavano proprio più giù certe situazioni che si erano create di continuo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Troppe parolacce e discussioni accalorate, con atteggiamenti fuori degli schemi, bestemmie, e look considerati indecenti. Ha così voluto mettere in atto una vera e propria lavata di capo nei confronti dei concorrenti, alcuni dei quali poi squalificati a sorpresa.

Inoltre, quelli che hanno subito tale sorte, non hanno più potuto nemmeno presenziare in studio. Dulcis in fundo nessun concorrente, nemmeno la vincitrice Nikita Pelizon, può partecipare ora come ora ad altri programmi Mediaset, più che mai nel salotto di Verissimo, condotto dalla sua compagna Silvia Toffanin, con la quale ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Che ne sarà del padre di tutti i reality?

A questo punto, molti telespettatori hanno cominciato a chiedersi in Rete se il prossimo anno il padre di tutti i reality sarà presente oppure no all’interno del vasto palinsesto delle Reti Mediaset, in particolare di Canale 5. A quanto pare sì. Andrà in onda dal mese di settembre 2023, lo ha rivelato Dagospia, che ha sostenuto che non si tratterà in ogni caso dell’edizione vip ma di quella nip.

Al suo timone dovrebbe esserci sempre l’accorto Alfonso Signorini. E che dire degli opinionisti, o meglio delle opinioniste? Ci saranno sempre in tale direzione le splendide Orietta Berti e Sonia Bruganelli oppure no? La bellissima Giulia Salemi sarà ancora presente in studio e in tal caso in quale ruolo?

Le novità in arrivo

Con molta probabilità l’affascinante consorte di Paolo Bonolis, così come la cantante, potrebbero essere sostituite da altre due altrettanto meravigliose donne. A rivelare tuto questo, con tanto di nomi, decisamente succulenti e accattivanti,, è la sempre accorta blogger Deianira Marzano.

Attraverso una sua Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha sostenuto che al loro posto potrebbero arrivare Oriana Marzoli e Giulia Salemi. Quest’ultima secondo invece Amedeo Venza sarebbe pronta a lasciare la sua postazione Social, che potrebbe essere presa a sua volta da Sophie Codegoni.