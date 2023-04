Elisabetta Gregoraci con la flebo al braccio: cos’ha combinato l’ex di Briatore

Cos’è successo ad Elisabetta Gregoraci? I suoi fan sono terrorizzati, la ex di Briatore è apparsa con una flebo al braccio, cos’ha combinato? La foto social ha fatto immediatamente il giro del web e i messaggi di cordoglio non sono tardati ad arrivare.

Cos’ha combinato la ex di Briatore? La povera Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto social dove viene ritratta con una flebo al braccio, ovviamente è iniziato immediatamente un tram tram generale sui social, tutti vogliono sapere cosa le sia successo e soprattutto quali siano le sue condizioni attuali.

La nota modella, conduttrice e influencer italiana, viene spesso ricordata per la sua lunga e chiacchierata storia d’amore con il magnate Flavio Briatore, con il quale ha messo al mondo un figlio, il tredicenne, Nathan Falco Briatore.

La difficoltà di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, nata a Soverato nel 1980. Durante la sua carriera ha lavorato in diversi settori, apparendo in film, programmi televisivi e videoclip. Nel corso degli anni, è stata al centro dell’attenzione non solo per i problemi legali in merito allo scandalo di Vallettopoli, ma anche per la sua relazione con Flavio Briatore, più grande di lei di 30 anni.

Nonostante il divorzio, i due hanno continuato a mantenere rapporti di stima reciproca e di amicizia, proprio per amore di Nathan Falco. Per questo nessuno si stupisce di vedere i tre insieme durante i momenti più importanti delle vite di ognuno di loro. A tal proposito, di recente la Gregoraci durante un’intervista a Domenica In, ha parlato di quanto sia difficile per lei avere sempre vicino il suo ex marito: “…con lui sempre accanto non è facile voltare pagina. Perché quando arriva una persona accanto a me… Beh si trova a condividere delle cose insieme a noi… A volte stiamo a pranzo tutti insieme, non è facile, ma se è intelligente lo capisce…”.

Lo stato di salute di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha letteralmente spaventato tutti i suoi followers, dopo essere apparsa con uno scatto sui social, nel quale veniva raffigurata sdraiata su di un lettino medico mentre le veniva applicata una flebo al braccio. In molti si sono chiesti cosa fosse successo all’ex di Briatore?

Niente paura, Eli aveva bisogno di una flebo energizzante a causa dei numerosi impegni lavorativi e familiari, la showgirl aveva bisogno di ricaricarsi. Quando il caffè non basta, bisogna ricorrere alle maniere forti.