Isola dei Famosi, offese e minacce ad un passo dall’inizio: il naufrago costretto a scappare

Nonostante L’Isola dei Famosi sia iniziato lunedì 17 aprile 2023, il cast dei naufraghi sta già facendo parlare. Uno in particolare è al centro delle polemiche, in quanto non sono mancate le offese. Ecco chi è lo sventurato.

La prima puntata della nuova edizione del reality della sopravvivenza ha avuto inizio e gli ascolti non hanno deluso le aspettative degli alti vertici della Mediaset. Ilary Blasi ha salutato il pubblico fedele di canale 5 e sarà accompagnata in questa nuova esperienza televisiva da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Dall’Honduras ci sarà il costante collegamento con l’inviato Alvin.

Secondo alcuni utenti social la conduttrice avrebbe lanciato delle velate frecciatine nei confronti dell’ex marito Francesco Totti in più di un’occasione. Non a caso stanno circolando dei video su Instagram e in tanti non hanno esitato a commentare. Tuttavia l’attenzione si è concentrata unicamente sui nuovi naufraghi. Sono state presentate prima le donne, poi gli uomini e infine le coppie (le tre tribù).

Nel primo gruppo c’erano Helena Prestes, Fiore Argento, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Cristina Scuccia e Claudia Motta. Nel secondo Cristopher Leoni, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin e Luca Vetrone. Il terzo gruppo è composto da Alessandro Cecchi Paone-Simone Antolini, Marco Mazzoli-Paolo Noise e Alessandra Drusian-Fabio Ricci (i Jalisse).

Una delle coppie non ha vissuto bei momenti prima di volare oltreoceano. Si tratta di quella formata dal conduttore de La macchina del tempo e il giovane fidanzato. Durante la puntata hanno voluto festeggiare il loro primo anno di fidanzamento, ma in passato qualcuno gli ha dato del filo da torcere.

“Si è trasferito a casa mia”

Cecchi Paone è un noto personaggio televisivo, nonché uomo dotato di una vasta cultura. Infatti è spesso invitato nei programmi di un certo spessore per divulgare il suo sapere. Da un anno è uscito allo scoperto con Simone, il quale a differenza sua è estraneo al mondo dello spettacolo.

Purtroppo è stato lui a ricevere minacce e offese in seguito all’ufficializzazione della loro love story e ne hanno parlato al Maurizio Costanzo Show. “Ha ricevuto offese sui social. All’inizio i suoi genitori gli hanno chiesto di andare via e lui si è trasferito a casa mia”, ecco cosa ha detto Cecchi Paone con grande rammarico.

Curiosità sul ragazzo

Simone è uno studente di 23 anni della Marche. Anche se è molto più piccolo del partner, pare che non sia un problema. Purtroppo ha dovuto fare i conti con la cattiveria di qualcuno non solo per aver confermato il suo orientamento sessuale, ma anche per aver ufficializzato la storia con il conduttore.

Sicuramente il pubblico inizierà a conoscerlo e, secondo quanto è accaduto nella prima puntata, sembra che sia già entrato nel cuore della massa.