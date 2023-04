Amici, Maria pugnalata alle spalle dall’ex pupillo: è un fulmine a ciel sereno per lei

Brutta pugnalata per la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Dall’ex di Amici proprio non se la sarebbe mai aspettata. Parole al vetriolo.

A partire da sabato 18 marzo 2023 va in onda in prime time su Canale 5 l’attesissima fase serale e finale del padre indiscusso di tutti i talent. Stiamo chiaramente parlando di Amici, che fin dai suoi esordi ha calamitato l’attenzione di un numero elevatissimo di telespettatori di ogni età. Poi anche gli addetti ai lavori hanno incominciato ad interessarsi ad esso sempre di più.

Tantissimi i talenti che sono emersi, sia per quanto concerne la danza che il canto, grazie alla trasmissione, condotta e ideata dalla camaleontica Maria De Filippi. Quest’anno a livello do share la conduttrice, più amata in assoluto, se l’è dovuta vedere con la meravigliosa Milly Carlucci e la nuova edizione del Cantante Mascherato.

Tuttavia, dati alla mano, la vedova Costanzo ha letteralmente stracciato la collega. Quest’anno Amici nella sua fase serale ha donato ai suoi numerosi estimatori una nuova giuria, composta dal mitico Cristiano Malgioglio, da Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Le performance non solo dei concorrenti in gara ma anche dei maestri e dei coach hanno ben presto attirato l’attenzione su di sé mentre i video relativi sono diventati in men che non si dica virali.

Attacco inaspettato

Uno su tutti è quello ove possiamo ammirare un’intensa performance di danza sulle note di Brivido Felino di Mina, che vede come indiscussi protagonisti Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Un bacio sul finale ha concluso degnamente la loro esibizione. Amici, nel corso della sue numerose edizioni, ci ha permesso di conoscere ad ampio raggio tantissimi e validi talenti, che oggi sono diventi artisti molto affermati.

Alcuni poi hanno operato all’interno della scuola anche in veste di stretti collaboratori, oltre che di coach. Ed è questo certamente il caso di un ex che di recente ha sparato a zero sul programma, che tanto piace agli italiani di ogni età. Parole al vetriolo rilasciate sui Social, che hanno letteralmente spaccato il cuore in due degli estimatori di Queen Mary.

Le prole al vetriolo dell’ex di Amici

Andreas Muller, ex vincitore e poi ballerino professionista di Amici, ha voluto dire la sua sull’edizione attualmente in corso della trasmissione, rispondendo su Instagram ad alcune incalzanti domande. Quando gli è stato chiesto di cosa ne pensasse di com’era diventato il serale, lui ha rilasciato una dichiarazione molto schietta e per certi versi assai dura.

“Lo preferivo prima. Quando c’erano costumi, personaggi, spettacolo, storie e magia. Quando vedevi un quadro e ne parlavi per anni…” Le critiche nei confronti della trasmissione che lo ha lanciato nel vasto dello spettacolo e che gli ha permesso di conoscere il vero amore della sua vita nelle fattezze di Veronica Peparini, non sono di certo passate inosservate. Ora molti utenti attendono la replica della sua pigmaliona.