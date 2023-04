Raffaella Fico, sbugiarda Mario Balotelli: “Se litiga con la fidanzata mi chiama e…”

Raffaella Fico ha parlato del rapporto con Mario Balotelli a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Ecco cosa ha svelato.

Raffaella Fico è una delle showgirl più note del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato senza dubbio una delle prime edizioni del Grande Fratello. In quel periodo era una giovane alla ricerca della fama e sembra proprio che ci sia riuscita. Il merito è stato anche della sua inestimabile bellezza.

L’anno scorso ha accettato l’invito di Alfonso Signorini a partecipare alla versione vip del reality che le ha dato la popolarità. Non ha vissuto bene le settimane nella casa per via dei rapporti tesi con Soleil Sorge, la quale fin dal primo giorno le ha dato della poco di buono in inglese. Per questo motivo la Fico non ha esitato a ricorrere alle vie legali. Della faccenda non si è saputo più niente.

Fatto sta che entrambe hanno condiviso di recente l’esperienza televisiva di Back to school condotto da Federica Panicucci. I telespettatori quando le hanno viste insieme nello studio hanno pensato al peggio, ma per fortuna non c’è stata aria di tensione. Solo risate scaturite da risposte errate date ai maestri della commissione.

Di recente è stata ospite di Verissimo e durante l’intervista ha parlato della sua vita privata, soffermandosi soprattutto sul sul rapporto con Mario Balotelli, il padre della figlia Pia. Ecco cosa ha detto, menzionando l’attuale fidanzata Francesca Monti.

“Abbiamo un rapporto bellissimo”

I due avevano ufficializzato la love story nel 2011, ma l’anno successivo erano già in crisi. Tuttavia attraverso i giornali il calciatore ha scoperto che a breve sarebbe diventato padre. All’inizio non ha voluto riconoscere la piccola Pia, però con il tempo le cose sono cambiate secondo quanto detto dalla Fico.

“Ci abbiamo provato a tornare insieme negli anni, ma non ci potrà mai essere un futuro. Abbiamo realizzato che possiamo essere solo genitori di Pia. Abbiamo un rapporto bellissimo, come se fossimo fratelli. Se litiga con la fidanzata, mi chiama e si sfoga, stiamo ore al telefono…Se dovessi vederlo come mio compagno in futuro assolutamente no, ci sono tante incompatibilità”.

Curiosità sulla fidanzata del calciatore

Francesca ha 23 anni ed è di Fermo, nelle Marche. Adesso vive a Massa Fermana e lavora come cameriera al Tucano’s beach. E’ molto riservata sulla sua vita privata, anche se è la fidanzata di uno dei calciatori più richiesti.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza disarmante tale da aver conquistato Balotelli nell’ottobre 2021. Da allora sono inseparabili.