Loredana Bertè, il messaggio che nessuno voleva ricevere: “Con estremo rammarico dobbiamo comunicarvi che…”

Il messaggio che nessuno avrebbe mai voluto ricevere su Loredana Bertè, con estremo rammarico lo staff della cantante comunica una triste notizia. È tutto annullato, lei non ci sarà e i fan sono terrorizzati. Cos’è successo alla loro beniamina?

Quando si è molto legati ad un personaggio, non importa se famoso, ma l’affetto dei fan può essere puro e genuino come per qualunque membro della famiglia. Per questo dopo aver letto quel messaggio che nessuno avrebbe mai voluto ricevere su Loredana Bertè, i followers sono in ansia da diverse ore. Anche perché a pubblicare quelle parole sono stati i membri dello staff della cantante e non lei personalmente. Con rammarico hanno dato una comunicazione molto triste.

Loredana Bertè, nonostante i suoi 72 anni, si è sempre esibita con una tale grinta da fare invidia ai suoi colleghi più giovani, i quali a volte non hanno la sua stessa vitalità. Con i suoi look stravaganti e i suoi modi diretti, la Bertè si porta dietro un carico di fan “vecchi e nuovi”, che la seguono sempre con tanta ammirazione, soprattutto per la sua voglia di rimanere al passo con i tempi.

Loredana Bertè non ha fatto pace con la vita

Loredana Bertè è la famosa cantante e attrice, sorella minore di Mia Martini. Se le nuove generazioni la conoscono per le sue collaborazioni con i rapper attuali, la sua carriera lavorativa inizia molto prima, fin dagli anni ’70 con canzoni che resteranno celebri tutt’ora. Come dimenticare brani quali, Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò e molti altri ancora.

In una recente intervista rilasciata a Michelle Hunziker, Loredana Bertè, nonostante siano passati molti anni da quel 12 maggio 1995, non smette mai di pensare a sua sorella Mia Martini: “Io ho litigato con la vita e non ci ho ancora fatto pace, perché quella notte maledetta del 1995 lei è morta ed avrà avuto paura. Era sola ed io questo non me lo posso perdonare. Forse avrei dovuto fare meno viaggi da sola in giro per il mondo e starle accanto, capirla e dirle: ‘Ti voglio bene’. Tra sorelle queste cose solitamente non si dicono. Se glielo avessi detto, mi avrebbe risposto: ‘Che ti serve?’. Le sorelle si danno sempre per scontate, ma i mariti si cambiano, le sorelle no”.

Triste annuncio per Loredana Bertè

Lo staff di Loredana Bertè ha rilasciato da poche ore un triste messaggio che nessuno voleva ricevere, il suo tour teatrale Manifesto, il quale sarebbe dovuto partire fra qualche giorno da Roma, è stato cancellato per via di importanti problemi di salute della cantante.

Non è stata rivelata la motivazione, ma sappiamo solo che Loredana Bertè dovrà essere operata d’urgenza, in quanto il dolore da sostenere per lei era diventato troppo forte. Il tour sarà spostato al prossimo anno. Ecco cosa hanno dichiarato:

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni…”.