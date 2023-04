Dramma Corinne Clery: petardo in piena faccia | Occhio bruciato, vista compromessa

Corinne Clery, da poco giunta in Honduras, ha raccontato uno spiacevole episodio durante una delle sue innumerevoli interviste. Ecco cosa è capitato alla bravissima attrice.

Lunedì 17 aprile 2023 Ilary Blasi ha salutato il pubblico de L’Isola dei Famosi e così ha avuto inizio la nuova edizione. Accanto a lei ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi mentre dall’altra parte del mondo c’è Alvin, ancora una volta nel ruolo dell’inviato del reality. Qualcuno sui social ha insinuato che nel corso della diretta la conduttrice abbia fatto dei velati riferimenti all’ex marito Francesco Totti, ma in fin dei conti l’attenzione si è focalizzata sui naufraghi.

Tra le donne ci sono alcune che hanno dato un grande contributo al mondo dello spettacolo e tra queste si può menzionare Corinne Clery, pseudonimo di Corinne Marie Picolo. Nata a Parigi il 23 marzo 1950, ha esordito con il film Histoire d’O nel 1975. Successivamente ha avuto ruoli cinematografici in film realizzati in Italia.

In un secondo momento è approdata negli studi di Rai 1 nel programma televisivo Carosello. Poi ha avuto delle parti in soap opere come Incantesimo 8-9. Nel 2009 è stata la volta di Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Chuck Danza, ma nella prima puntata è stata eliminata. Nel 2017 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e anche in questo caso è andata via in seguito al televoto.

Adesso si impegnerà per affrontare le difficoltà della natura sull’isola. Prima di lasciare Italia ha accettato con piacere l’invito di Pierluigi Diaco nel suo programma Io e te. Durante l’intervista ha raccontato un episodio della sua vita che l’ha profondamente segnata.

“Sono peggiorata nel corso del tempo”

Tutti sono concordi nel dire che l’attrice abbia una classe che la contraddistingue dalla massa. Anche quando avrebbe potuto perdere le staffe, non l’ha fatto. Ha sempre optato per il sorriso e l’eleganza. Tuttavia a un certo punto non è riuscita più a proseguire nel racconto perché turbata.

“Non ci vedo s sono peggiorata nel corso del tempo. Un fidanzato geloso mi tirò in faccia un petardo in faccia e mi bruciò un occhio”, ecco cosa ha confessato. Era un’adolescente alle prime armi con l’amore. Purtroppo ha scoperto troppo tardi di aver dato una possibilità alla persona sbagliata.

Curiosità sulla vita privata

L’attrice ha sposato nel 2004 Beppe Ercole, ma nel 2010 si sono detti addio a causa della malattia di lui che l’ha portato via. Poi è stata legata con Angelo Costabile, di 27 anni più giovane di lei. Hanno partecipato insieme a Pechino Express per poi lasciarsi nel 2019.

Nella casa del Gf Vip ha vissuto la quotidianità con Serena Grandi, moglie di Beppe Ercole dal 1987 al 1993. Per fortuna non c’è stato un clima di tensione.