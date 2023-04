Questo dolce bimbo oggi è il conduttore più amato della Rai: l’avete riconosciuto?

In questo scatto possiamo ammirare un bellissimo bambino dal viso particolarmente tenero. Oggi è un conduttore molto apprezzato. Avete capito chi è?

Uno scatto certamente vintage che ritrae un bellissimo bambino dall’espressione felice e dolce. Sorride leggermente e guarda dritto in camera. Dunque è ben conscio del fatto di essere stato fotografato. Alle sue spalle un paesaggio, forse di campagna. Dalla realizzazione di questa fotografia è passato tantissimo tempo, tant’è che essa non è digitale ma analogica.

Anche la risoluzione di essa è particolarmente bassa ma in ogni caso risulta deliziosa. Fa parte dell’album dei ricordi di famiglia e personali di un immenso professionista che, nonostante si sia trasferito da tempo a Roma per motivi prettamente professionali e lavorativi , porta sempre la sua adorata Calabria nel cuore.

Ed è infatti lì che ama tornare non solo durante le sue meritatissime vacanze estive ma anche per altri break. Qui vive ancora la sua famiglia, alla quale è a dir poco legatissimo. Suo padre Franco, da tempo in pensione, svolgeva la professione di biologo, mentre mamma Marisa era insegnante di lettere.

La scelta di lavorare in TV

Tra l’altro costei nel corso del tempo ha anche ricoperto cariche molto prestigiose e degne di nota. Il padre, pur essendo molto orgoglioso di lui, lo avrebbe tanto voluto avvocato, ma il bimbo in questione, oggi divenuto un affascinante uomo, nonché un giornalista e un conduttore tutto d’un pezzo, ha seguito altre strade, come ben sappiamo.

Felicissima di tale scelta la mamma, che tuttavia è rimasta molto male quando quattro anni fa il figlio le aveva comunicato di aver fatto una scelta molto importante per la sua carriera televisiva. Dopo aver lavorato tantissimi anni al TG1, dove aveva pure svolto il ruolo di anchorman, aveva deciso di lasciarlo per occuparsi d’altro e lanciarsi nel vasto mondo ella conduzione.

È un volto di punta della Rai

Stiamo chiaramente parlando di Alberto Matano, che inizialmente aveva preso le redini de La Vita In Diretta accanto a Lorella Cuccarini. Successivamente ha viaggiato da solo in tale direzione. Oggi La Vita In Diretta è uno dei programmi maggiormente seguiti di Rai Uno e batte sempre la concorrenza, in quel momento rappresentata da Barbara D’Urso e dal suo Pomeriggio Cinque.

Alberto ha anche rivestito il ruolo di commentatore a bordo pista per Ballando Con le Stelle e molti suoi estimatori sognano che in giorno accetti di partecipare lui stesso al noto programma danzereccio di Rai Uno come concorrente. Altri ancora auspicano di vederlo mettersi in gioco pure al Cantante Mascherato, programma anch’esso condotto dalla stimatissima collega e amica Milly Carlucci.