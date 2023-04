“Oddio aiuto”: volto Mediaset disperato | L’appello accorato

Un amatissimo volto noto del mondo dello spettacolo italiano è disperato e non lo ha nascosto al pubblico. Ecco cosa è successo durante la prima puntata del famoso reality.

Il programma televisivo in questione è L’Isola dei Famosi. La prima puntata è andata in onda lunedì 17 aprile 2023 su canale 5 e al timone della conduzione c’è per la terza volta consecutiva Ilary Blasi. Sono stati confermati nuovamente Vladimir Luxuria e l’inviato Alvin. New entry è Enrico Papi, sostituto di Nicola Savino.

Stavolta sono arrivati sull’isola tre gruppi (o meglio tribù): le donne, gli uomini e le coppie. Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Corinne Clery, Fiore Argento, Cristina Scuccia, Pamela Camassa e Claudia Motta. Dopo la conduttrice ha dato spazio a Marco Predolin, Christopher Leoni, Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero. Infine Alessandro Cecchi Paone-Simone Antolini, i Jalisse e Paolo Noise-Marco Mazzoli.

Durante la diretta non sono mancate le solite battute della Blasi e in tanti sul web sostengono che siano state rivolte all’ex marito Francesco Totti. Nonostante tutto l’attenzione si è focalizzata su alcuni naufraghi che da sempre hanno scatenato la curiosità della massa. In questo caso non possiamo non menzionare Cristina.

Tutti sanno che ha esordito in televisione nel programma canoro X Factor quando indossava ancora l’abito religioso. Da un po’ di tempo ha deciso di toglierlo per mettersi alla prova in questa nuova fase di vita. Ha colto l’occasione di partecipare al reality per fare un ulteriore salto di qualità. Purtroppo ha iniziato con un piccolo incidente di percorso.

Momento di sconforto per la giovane

Cristina a Verissimo ha confessato che avrebbe vissuto con difficoltà il momento del tuffo dall’elicottero. Nonostante ciò non si sarebbe fermata davanti al primo ostacolo. Per facilitarle l’impresa, chi era alla guida si è avvicinato di pochi centimetri al mare. Lei prontamente ha detto che non occorreva, in quanto non voleva essere trattata diversamente dagli altri.

Prima di salire sull’elicottero il vento innalzato dalle eliche le ha scompigliato i capelli e in quel frangente ha esclamato: “Oddio aiuto!”. Qualcuno ha ironizzato dicendo che la sua affermazione è andata contro il primo dei 10 comandamenti, vale a dire “Non nominare il nome di Dio invano”. Sulla faccenda è intervenuta prontamente Vladimir Luxuria con una battuta.

“Un’esperienza di condivisione”

“Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è un’esperienza di condivisione e coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto“.

Stando a quanto riferito da Cristina, sicuramente emergerà il suo lato altruistico. Tuttavia ha confessato che gli italiani potranno vederla anche arrabbiata. Per scoprire se ciò sarà possibile non ci resta che attendere.