Giorgia Palmas, Magnini ha ‘deluso’ le sue aspettative: “Avrebbe potuto stupirmi, invece…” | Eppure sembravano così uniti

Giorgia Palmas ha parlato senza filtri del compagno di vita, Filippo Magnini, in seguito a un suo gesto che l’avrebbe delusa. Ecco cosa sta succedendo all’amata coppia.

Filippo Magnini è noto nel mondo dello sport come il miglior stileliberista italiano nelle distanze brevi. E’ stato due volte campione nei 100 metri, portando a casa innumerevoli vittorie. Allo stesso tempo è stato protagonista del gossip per via della sua relazione altalenante con la collega Federica Pellegrini. Dal 2011 al 2017 sono stati insieme per poi lasciarsi.

La Pellegrini adesso è felice accanto a Matteo Giunta, suo allenatore, nonché parente dell’ex fidanzato. Sono convolati a nozze il 27 agosto 2022 a Venezia. Prima, però, si sono uniti in matrimonio Filippo Magnini e Giorgia Palmas, famosa per essere stata una delle veline di Striscia la notizia.

La Palmas ha avuto una figlia dal calciatore Davide Bombardini e successivamente nella sua vita è arrivato Vittorio Brumotti, un inviato del programma di Antonio Ricci. Dal 2018 vive una favola d’amore con Magnini, colui che ha portato sull’altare il 14 maggio 2022 (prima però si è celebrato il matrimonio civile il 12 maggio 2021).

Sono diventati genitori della piccola Mia che ha compiuto due anni il 25 settembre 2022. Tutti sono concordi nel dire che siano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Durante un’intervista è stata lei a svelare un dettaglio del loro rapporto.

“Ha scelto la strada del cuore”

“Avrebbe potuto stupirmi con chissà quali cose, invece ha scelto la strada del cuore. La forza della sua semplicità mi ha stregata. Mi corteggia ancora con lo stesso slancio e mille sorprese”, chiaro segno che le cose tra loro vanno a gonfie vele. Poi su un’altra maternità ha espresso un pensiero diretto: “Vogliamo seguire bene le loro differenti tappe di crescita: a settembre Mia andrà al nido, Sofia alle superiori…l’arrivo di un figlio è un dono, ma per ora non ci stiamo pensando”.

Lui, invece, ha elogiato la dolce metà nei ruoli di madre e moglie: “E’ presente e amorevole. Per lei noi tre siamo al primo posto, ci fa sentire importanti. E anche per me la famiglia è la massima priorità”.

“A Pesaro ci si bacia meglio”

Ora Filippo Magnini vive a Milano, ma quando può stacca la spina per tornare a Pesaro dai suoi affetti familiari. In uno scatto condiviso su Instagram i due si baciano come se fossero dei fidanzatini alle prime armi.

Non è tardata ad arrivare la risposta della consorte: “Ma anche in altre parti del mondo”. Loro sono la dimostrazione che il vero amore esiste.