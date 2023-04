Mara Venier, il suo stipendio fa invidia anche ai divi di Hollywood: ecco perché è sempre contenta

Mara Venier, è ancora lei una delle conduttrici più amate dagli italiani id ogni età. Sapete quanto guadagna la regina della domenica pomeriggio? Una cifra astronomica!

Da tantissimi anni a questa parte la splendida Zia Mara ci fa compagnia ogni domenica, subito dopo il TG1, con il suo seguitissimo Domenica In. Tanti sono gli ospiti che decidono di far capolino nel suo salotto per meravigliose interviste a cuore aperto. Del resto lei è un’immensa professionista, con alle spalle tantissima esperienza ed è bravissima a mettere perfettamente a suo agio chi intervista, anche se non avvezzo a parlare di fatti e cose personali in TV.

Donna dal cuore grande, ama anche raccontare, nel corso della diretta, aneddoti riguardanti la sua stessa vita e la sua carriera, soprattutto quando dialoga con i suoi più cari amici. La Venier ama pure mettersi in gioco e mostrarsi senza filtri. Non si fa alcun problema a lasciarsi andare a risate assai contagiose e nemmeno a qualche lacrima, quando l’emozione e la commozione fanno capolino in lei.

Mara è pure molto attiva sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Durante il primo lungo ed estenuante lockdown, che ci ha presi in contropiede, ha pian piano iniziato a raccontarci, tramite sia foto che video, la sua vita a telecamere spente, quindi anche tra le mura domestiche. Abbiamo potuto qui ammirare il suo meraviglioso attico, con vista sulla Capitale, oltre che la conduttrice stessa impegnatissima nell’esecuzione di faccende domestiche.

La vita Social di Mara

Struccata e spettinata, con look casual, anche così la Venier ha fatto battere forte il cuore dei suoi estimatori, conquistandone tantissimi altri. Da allora i suoi followers sono aumentati a dismisura e fra di loro si possono annoverare anche molti giovani e giovanissimi che apprezzano l’artista per la sua ironia e la sua innata simpatia, decisamente contagiose e irresistibili.

Mara è attiva, professionalmente parlando, come conduttrice da moltissimo tempo, ma in passato lo è stata anche come attrice, sia per il Piccolo che per il Grande Schermo Inoltre è ancora oggi un pezzo da novanta dell’Azienda Di Viale Mazzini. In molti hanno iniziato a chiedersi nelle ultime ore quanto guadagni all’anno la signora della domenica pomeriggio. La cifra che vi lascerà a bocca aperta.

Il suo stipendio annuale

Per la verità non c’è nessuna certezza matematica riguardo ai suoi compensi, ma quel che è certo è che sia il suo stipendio che il suo patrimonio generale vertano su cifre decisamente vantaggiose e importanti. Tuttavia è noto che per la conduzione di Domenica In la sua attuale retribuzione si aggirerebbe sulla bellezza di 500/600 mila euro annuali.

A ciò vanno anche aggiunti i compensi relativi ai ruoli di testimonial che la conduttrice svolge per svariati marchi e realtà. Un impegno che dimostra ancora una volta quanto lei sia apprezzata dal grande pubblico, che non smette mai di dimostrarle il suo più vivo affetto e la sua più ingente stima.