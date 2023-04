Lorella Cuccarini, la regia di Amici ha ripreso tutto: “è la più bastarda” | Cosa hanno visto

Nell’ultima puntata andata in onda sabato 15 aprile 2023 è accaduto alle spalle della maestra di ballo Lorella Cuccarini un qualcosa di inaspettato. Ecco cosa sta circolando sul web da qualche ora.

Per la seconda edizione Lorella Cuccarini è stata confermata come insegnante, ma quest’anno si sta concentrando sul canto con Arisa e Rudy Zerbi. Del resto lei è uno dei pilastri del mondo dello spettacolo italiano, dunque non c’è da stupirsi se sia stata contattata in un primo momento per il suo talento sulle scarpe da ballo. Se nella precedente edizione faceva coppia con Raimondo Todaro, ora è a capo della squadra con Emanuel Lo.

Si sta sempre più insistente la voce che Raimondo andrà via e sarà sostituito prossimamente da Giuseppe Gioffré, attuale giudice del Serale. Il tutto è alimentato dal fatto che il maestro non mostra più il carisma che lo caratterizza da sempre. Per quanto riguarda la Cuccarini si dice che potrebbe valutare l’idea di tornare in Rai perché gli alti vertici stanno pensando a un programma televisivo fatto su misura per lei.

Per ora non si sa se accetterà un’eventuale proposta o resterà nel talent show di Maria De Filippi. Fatto sta che in questi giorni sta entusiasmando il pubblico proponendo delle esibizioni tali da mettere in risalto il talento dei ragazzi della sua squadra.

Tra questi c’è Cricca, il cantante che ha lasciato il segno ad Amici perché è stato eliminato a pochi mesi dal Serale per poi riprendere il suo banco in seguito al Capodanno gate. Nella puntata di sabato scorso le telecamere hanno inquadrato il ragazzo e due maestri che hanno riso a crepapelle.

Sorrisi alle spalle della Cuccarini

In poche parole la Cuccarini ha descritto l’esibizione di Cricca e Angelina sulle note su una canzone di Beyoncé. Ha presentato il duetto spendendo belle parole, soprattutto sul ragazzo. Lei ha sempre creduto nelle sue doti canore, a differenza degli altri maestri. Infatti mentre parlava non era al corrente del fatto che due colleghi hanno riso in per le sue affermazioni.

Si tratta di Arisa e Raimondo. La maestra di canto non la pensa allo stesso modo, anzi in varie occasioni ha sminuito il suo modo di cantare. Secondo gli utenti social non è un comportamento corretto, anche perché in gioco ci sono dei giovani che stanno cercando di costruire un futuro sulla propria passione.

Una cantante lascia il Serale

I ragazzi che si sono sfidati nell’ultimo giro sono stati Federica, Ramon e Cricca. Quest’ultimo è stato salvato mentre gli altri due si sono esibiti per tentare il tutto per tutto.

Stavolta è stata Federica a lasciare la scuola dopo la puntata. Come consuetudine, la De Filippi ha riferito nella casetta il nome dell’eliminato.