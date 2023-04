Guenda Goria, non si trattiene più: “Ora posso dirvelo ufficialmente” | Chissà come la prenderà il fidanzato

Guenda Goria senza peli sulla lingua, ha deciso di non trattenersi più e fa una dichiarazione importante, ora finalmente può dirlo ufficialmente. Chissà cosa ne penserà il suo fidanzato, sarà contento che tutto il popolo web ne sia a conoscenza?

Guenda Goria e la corsa in ospedale

Guenda Goria è la nota attrice e pianista nata il 4 dicembre 1988 a Roma, sorella di Gian Amedeo Goria, con il quale ha un bellissimo rapporto. Tra le varie sue partecipazioni, quelle più eclatanti sono state quelle all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, insieme a sua mamma Maria Teresa.

L’ex gieffina ha rischiato di morire qualche anno fa per colpa di una gravidanza extrauterina che l’ha costretta ad un’operazione urgente in ospedale. La Goria soffre di endometriosi e approfitta di ogni mezzo che ha a disposizione per cercare di sensibilizzare di più l’opinione pubblica sull’argomento, ancora molto sottovalutato. Ecco che cosa ha dichiarato:

“Conoscere il problema è fondamentale…chi soffre di endometriosi ha più difficoltà a rimanere incinta e anche questo deve essere chiaro. A causa di questa malattia questa estate ho avuto una gravidanza extrauterina e attraverso il confronto con altre donne ho capito il collegamento con la patologia. Al momento non c’è una cura e si deve imparare a convivere con la malattia…”.

La rivelazione di Guenda Goria

Guenda Goria non si trattiene e fa una rivelazione sui social che ha fatto molto divertire i suoi followers. La donna, insieme al suo fidanzato, Mirko Gancitano, ha posato per uno scatto social, che visto il paesaggio alle loro spalle, genererà molta invidia. Chi non vorrebbe essere lì con loro in questo momento?

Ad ogni modo, insieme alla foto, Guenda Goria ha riportato questa didascalia: “Dopo due anni posso dirlo ufficialmente… sono la stronza della coppia”. Chissà cosa ne penserà il suo ragazzo? Sarà d’accordo con lei o avrà qualcosa da puntualizzare?

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono conosciuti nel 2021 a Sharm el Sheik e dopo quel colpo di fulmine non si sono più lasciati. Come si può vedere dalla posa, tra i due pare andare a gonfie vele.